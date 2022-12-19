Аргентинский хавбек Руха: Теперь мы будем не один день праздновать этот успех

Аргентинский полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга рассказал о своих эмоциях после триумфа его соотечественников на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Перед началом турнира "руховец" уверял всех, что именно сборная Аргентина выигрывает катарский Мундиаль, и он оказался прав. На финальном поединке Фабрисио очень переживал за родную команду, а по окончании игры не сдерживал эмоций.

"Я счастлив. Даже не могу передать это словами. Я безгранично рад, что стал свидетелем того, как Лионель Месси поднимает над головой Кубок мира. Это исторический момент", – отметил Альваренга.

По его словам, Лионель Месси заслуживал этого больше, чем все остальные. Хавбек "Руха" считает, что он – лучший игрок всех времен. А Кубок мира – это единственный трофей, которого ему не хватало. Теперь Месси подтвердил свою уникальность.