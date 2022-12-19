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Аргентинский хавбек Руха: Теперь мы будем не один день праздновать этот успех

Чемпионат мира FIFA
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Фабрисио Альваренга рад триумфу своих соотечественников

Аргентинский хавбек Руха: Теперь мы будем не один день праздновать этот успех

Фото: fcrukh.com

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Аргентинский полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга рассказал о своих эмоциях после триумфа его соотечественников на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Перед началом турнира "руховец" уверял всех, что именно сборная Аргентина выигрывает катарский Мундиаль, и он оказался прав. На финальном поединке Фабрисио очень переживал за родную команду, а по окончании игры не сдерживал эмоций.

"Я счастлив. Даже не могу передать это словами. Я безгранично рад, что стал свидетелем того, как Лионель Месси поднимает над головой Кубок мира. Это исторический момент", – отметил Альваренга.

По его словам, Лионель Месси заслуживал этого больше, чем все остальные. Хавбек "Руха" считает, что он – лучший игрок всех времен. А Кубок мира – это единственный трофей, которого ему не хватало. Теперь Месси подтвердил свою уникальность.

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"Я никогда в жизни так не волновался, как во время финального матча чемпионата мира в Катаре. Но этот день стал счастливым для всех аргентинцев – для меня лично, для моей семьи и друзей, для всей моей родины. Теперь мы будем не один день праздновать этот успех, потому что Аргентина – самая сильная в мире", – отметил футболист.

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В статье: Аргентина Чемпионат Мира-2022 Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
fcrukh.com

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