Сестра Роналду: Худший ЧМ в истории с ярким финалом

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась о прошедшем чемпионате мира в Катаре .

"Худший чемпионат мира за все времена… Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч! Поздравляю Аргентину", — приводит слова Авейру Marca.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Для аргентинцев это третья победа на турнире, вслед за успехами 1978 и 1986 годов.

Лионель Месси, которого долгие годы называли главным конкурентом Роналду, выиграл свой первый чемпионат мира в карьере в возрасте 35 лет. У Роналду побед на чемпионатах мира нет.