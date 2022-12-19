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Сестра Роналду: Худший ЧМ в истории с ярким финалом
Катя Авейру поздравила сборную Аргентины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась о прошедшем
"Худший чемпионат мира за все времена… Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч! Поздравляю Аргентину", — приводит слова Авейру Marca.
Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Для аргентинцев это третья победа на турнире, вслед за успехами 1978 и 1986 годов.
Лионель Месси, которого долгие годы называли главным конкурентом Роналду, выиграл свой первый чемпионат мира в карьере в возрасте 35 лет. У Роналду побед на чемпионатах мира нет.
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