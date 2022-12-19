  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. 100 тысяч болельщиков встречали сборную Хорватии после третьего места на ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

100 тысяч болельщиков встречали сборную Хорватии после третьего места на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

В стране праздник

100 тысяч болельщиков встречали сборную Хорватии после третьего места на ЧМ

фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Хорватии в воскресенье вернулась в Загреб после триумфального шествия на чемпионате мира в Катаре. Около 100 тысяч фанатов устроили настоящий праздник на улицах столицы.

Фанаты ждали сборную на площади Бана Елачича в Загребе. Игроки национальной команды перебрались в автобусы и отправились на празднование сразу по прибытию в аэропорт.

Тренерский штаби и футболисты поздравляли и благодарили фанатов со сцены на площади. Болельщики жгли фаеры и пели патриотические песни вместе с игроками.

Хорватия победила в матче за 3-е место сборную Марокко (2:0). "Шашечные" взяли бронзу на чемпионате мира 2022, после того как в 2018-м уступили в финале Франции (1:3), забрав серебро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
19.12.2022 в 18:37
2:1 виграли в Марокко, а не 2:0
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде