100 тысяч болельщиков встречали сборную Хорватии после третьего места на ЧМ

Сборная Хорватии в воскресенье вернулась в Загреб после триумфального шествия на чемпионате мира в Катаре. Около 100 тысяч фанатов устроили настоящий праздник на улицах столицы.

Фанаты ждали сборную на площади Бана Елачича в Загребе. Игроки национальной команды перебрались в автобусы и отправились на празднование сразу по прибытию в аэропорт.

Тренерский штаби и футболисты поздравляли и благодарили фанатов со сцены на площади. Болельщики жгли фаеры и пели патриотические песни вместе с игроками.

Хорватия победила в матче за 3-е место сборную Марокко (2:0). "Шашечные" взяли бронзу на чемпионате мира 2022, после того как в 2018-м уступили в финале Франции (1:3), забрав серебро.

