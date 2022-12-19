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100 тысяч болельщиков встречали сборную Хорватии после третьего места на ЧМ
В стране праздник
фото - Getty Images
Сборная Хорватии в воскресенье вернулась в Загреб после триумфального шествия на чемпионате мира в Катаре. Около 100 тысяч фанатов устроили настоящий праздник на улицах столицы.
Фанаты ждали сборную на площади Бана Елачича в Загребе. Игроки национальной команды перебрались в автобусы и отправились на празднование сразу по прибытию в аэропорт.
Тренерский штаби и футболисты поздравляли и благодарили фанатов со сцены на площади. Болельщики жгли фаеры и пели патриотические песни вместе с игроками.
Хорватия победила в матче за 3-е место сборную Марокко (2:0). "Шашечные" взяли бронзу на чемпионате мира 2022, после того как в 2018-м уступили в финале Франции (1:3), забрав серебро.
Croatia fans flooded the streets after their third place finish ????????????— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022
(via https://t.co/n8PZ7KFU6O on IG) pic.twitter.com/kuBYd7a4Eu
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