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Сын Марадоны: Лео, никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты. Отец празднует на небесах
Этот трофей объединил поколения
Фото: инстаграм @diegomaradonajunior
Сын Диего Марадоны поздравил Лионеля Месси с завоеванием трофея чемпионата мира и поделился эмоциями после победы сборной Аргентины.
Он также поделился фотографиями празднования на улицах "Неаполя".
"18 декабря 2022 года. Аргентина – чемпион мира ????.
Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну!
Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять", – написал Диего Марадона-младший.
Аргентина обыграла в напряженном финале Францию (3:3, пен. 4:2) и завоевала третий Кубок чемпионов мира в истории. Это был уже 6-й финал Мундиаля для "альбиселесте".
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