Сын Марадоны: Лео, никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты. Отец празднует на небесах

Сын Диего Марадоны поздравил Лионеля Месси с завоеванием трофея чемпионата мира и поделился эмоциями после победы сборной Аргентины.

Он также поделился фотографиями празднования на улицах "Неаполя".

"18 декабря 2022 года. Аргентина – чемпион мира ????.

Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну!

Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять", – написал Диего Марадона-младший.