Официально лучший в истории. Мундиаль в Катаре стал венцом карьеры Лионеля Месси

Ну что, GOAT?

Лучший футболист всех времен?

Или продолжим ходить кругами и искать зацепки, чтобы продолжить всем надоевшую игру?

Без сомнения, отдельные индивиды с задачей справятся, такие времена. Конец ХХ века ознаменовал крах идеалов – люди потеряли веру, новой религией стал цинизм. Элиты скатились в постмодерн, который все видел и над всем насмехается.

Быть богом сейчас невыгодно, поскольку вместо преданных верующих получаешь миллионы сомневающихся, которые ежедневно пробуют тебя на зуб.

Когда-то было проще. 17-летний Пеле приехал на чемпионат мира, порвал всех, выиграл трофей – и его единогласно признали Королем.

Никому не было дела до Жюста Фонтэна, забившего 13 голов против 6 у Пеле; все забыли о безупречном "Реале" Пушкаша и Ди Стефано, который разрывал топовых соперников не раз в 4 года, а еженедельно. Просто люди хотели иметь Короля – и они его получили.

Теперь все не так. Лионель Месси 10 раз выиграл Ла Лигу, 7 раз – Кубок Испании, 4 раза – Лигу чемпионов, по разу – Олимпиаду, Кубок Америки, забил 792 гола, но перед ЧМ Королем его не называл никто. Напротив - доставали из архивов старое соперничество с Роналду, которое давно умерло.

Дети ХХІ века не верят ни во что, но после увиденного вчера возникает необходимость спросить еще раз – может все-таки GOAT?

***

Месси играет уже очень долго. Так долго, что молодежи кажется, будто он был всегда.

Побочным эффектом столь длительной карьеры стало невероятное количество крутых матчей. Кого ни спроси – у всех свой наилучший момент с Месси.

Сольный мяч в ворота "Хетафе" в 2007-м – вечная классика, которую фаны "Барсы" признали лучшим голом в истории клуба.

Хотите более сильную оппозицию? Вот вам разрыв "Реала" в Эль Класико, когда Пеп Гвардиола впервые применил фальшивую девятку. На улице был май 2009-го, а на табло светились 6:2 в пользу каталонцев.

Мало? Ну тогда держите проход в полуфинале ЛЧ-2010/11. Весь Мадрид, включая болельщиков у телевизоров, знал, что Лео пойдет под левую, а он до последнего смещался вправо.

Два финала ЛЧ против "Манчестер Юнайтед" – еще одни легендарные минуты. Скажете, Месси не умеет играть головой? А это тогда кто забил?

It's six years since Lionel Messi left James Milner on the floor with a nutmeg and even Pep Guardiola was impressed. pic.twitter.com/5zuEjkxBCz