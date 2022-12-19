Официально лучший в истории. Мундиаль в Катаре стал венцом карьеры Лионеля Месси

Ну что, GOAT?

Лучший футболист всех времен?

Или продолжим ходить кругами и искать зацепки, чтобы продолжить всем надоевшую игру?

Без сомнения, отдельные индивиды с задачей справятся, такие времена. Конец ХХ века ознаменовал крах идеалов – люди потеряли веру, новой религией стал цинизм. Элиты скатились в постмодерн, который все видел и над всем насмехается.

Быть богом сейчас невыгодно, поскольку вместо преданных верующих получаешь миллионы сомневающихся, которые ежедневно пробуют тебя на зуб.

Когда-то было проще. 17-летний Пеле приехал на чемпионат мира, порвал всех, выиграл трофей – и его единогласно признали Королем.

Никому не было дела до Жюста Фонтэна, забившего 13 голов против 6 у Пеле; все забыли о безупречном "Реале" Пушкаша и Ди Стефано, который разрывал топовых соперников не раз в 4 года, а еженедельно. Просто люди хотели иметь Короля – и они его получили.

Теперь все не так. Лионель Месси 10 раз выиграл Ла Лигу, 7 раз – Кубок Испании, 4 раза – Лигу чемпионов, по разу – Олимпиаду, Кубок Америки, забил 792 гола, но перед ЧМ Королем его не называл никто. Напротив - доставали из архивов старое соперничество с Роналду, которое давно умерло.

Дети ХХІ века не верят ни во что, но после увиденного вчера возникает необходимость спросить еще раз – может все-таки GOAT?

***

Месси играет уже очень долго. Так долго, что молодежи кажется, будто он был всегда.

Побочным эффектом столь длительной карьеры стало невероятное количество крутых матчей. Кого ни спроси – у всех свой наилучший момент с Месси.

Сольный мяч в ворота "Хетафе" в 2007-м – вечная классика, которую фаны "Барсы" признали лучшим голом в истории клуба.

Хотите более сильную оппозицию? Вот вам разрыв "Реала" в Эль Класико, когда Пеп Гвардиола впервые применил фальшивую девятку. На улице был май 2009-го, а на табло светились 6:2 в пользу каталонцев.

Мало? Ну тогда держите проход в полуфинале ЛЧ-2010/11. Весь Мадрид, включая болельщиков у телевизоров, знал, что Лео пойдет под левую, а он до последнего смещался вправо.

Два финала ЛЧ против "Манчестер Юнайтед" – еще одни легендарные минуты. Скажете, Месси не умеет играть головой? А это тогда кто забил?

It's six years since Lionel Messi left James Milner on the floor with a nutmeg and even Pep Guardiola was impressed. pic.twitter.com/5zuEjkxBCz — The Blizzard (@blzzrd) March 18, 2021

И так можно продолжать до бесконечности. Сольный проход через весь "Атлетик Бильбао" в финале Кубка-2015; уничтожение Жерома Боатенга в полуфинале ЛЧ. А Милнер? Вы помните тот финт и лицо Гвардиолы?

Нельзя сказать, что из вышеперечисленного было лучше, а что хуже – это мозаика, где каждый фрагмент имеет свое место. Вот футболка, показанная "Сантьяго Бернабеу" как вызов, – она в самом сердце композиции. А вот бишт – традиционный наряд властных мужей на Востоке – и он в самом конце.

Ну, а в начале мозаики врач в Буэнос-Айресе колет маленькому Лео гормон роста, выслушивая тирады о футболе и его будущих победах. "Не знаю, будешь ли ты лучше Марадоны, но выше станешь точно", - не выдержал терапевт, а Месси улыбнулся.

Этот малыш, который так мечтал стать большим, сейчас тоже спрашивает у вас – так что, GOAT?

***

Эх, Марадона…

Сколько бы Месси его не превосходил, всегда находились те, кому было недостаточно.

Если убрать романтику, то Диего забил шесть голов в Кубке чемпионов, а суммарно в еврокубках отличился 13 раз – где-то на уровне Артема Милевского и Андрея Воробея.

Lionel Messi celebrated in the same way as Diego Maradona ???? pic.twitter.com/7uCLO8gxhv — KYSTAR (@KYSTAR) December 18, 2022

Да, он был лидером дважды чемпионского "Наполи", и это безусловно круто, но вряд ли так сенсационно, как взять "золото" АПЛ с "Лестером", что удалось Нголо Канте, который затем выиграл все возможное с "Челси" и поднял над головой такой же Кубок мира, что и Диего. Так в чем дело?

Феномен Марадоны не на видеозаписях, а в головах – нас приучили, что гений обязательно ненормальный. Ван Гог и ухо, рок-идолы на наркотиках; Сальвадор Дали, который так изображал утопленника, что сам попал в больницу. Диего вписывается в этот логический ряд.

Его залеты списывали на бунт против богачей, несправедливости, ФИФА, и здесь Месси крыть нечем, ведь он не оппонент, а один из главных бенефициаров существующей футбольной системы. Он дарит свое лицо программкам и афишам, а взамен получает спорные Золотые мячи.

А еще он не борец с несправедливостью, а тихий семьянин с женой, тремя сыновьями, почти без вредных привычек и стилем жизни типичного миллиардера.

Может ли такая личность претендовать на GOAT? Если ответ "да", то Марадона уже не бунтарь, а просто наркоман, пропащая сила – чисто Чипка Вареник из уроков украинской литературы. Месси же не приспособленец, а мужчина, не потерявший голову от славы и денег, и сумевший построить счастливую семью.

Так что, все еще не GOAT? Надо еще?

***

Так вот, нам кажется, что уже достаточно.

Чемпионат в Катаре показал все и всех без прикрас. Мир увидел, какой плюшевой стала Германия; скучной – Испания; какой уязвимой стала Бразилия и кто является лучшим форвардом Португалии в 2022-м.

Мы еще раз увидели в деле лучшего полузащитника поколения – и он взял бронзу. Мы также оценили восходящую звезду, способную забивать голы пачками в самый ответственный момент. Его эпоха грядет.

Ну, а главное – мы увидели Короля, который был главным героем каждого матча, в котором участвовал. Вся игра Аргентины шла через Месси. Каждая атака проходила через Месси. Даже выход из-под прессинга – тоже через Лео. Это какой-то космический уровень зависимости для такого турнира. Ну, а когда он в финале принял вызов Мбаппе и начал отвечать моментом на момент при том, что Килиану 23, а Месси - все 35… Еще и лидерские качества где-то в себе откопал, которыми никогда не славился. Невероятно!

И хотя на улице эпоха, когда делиться чувствами это моветон, после увиденного надо сделать исключение на время, так будет честно.

Итак, мы повторяем за Гари Линекером: Лионель Месси – лучший игрок в истории футбола. Лучшего не было и не факт, что когда-нибудь появится.

Ну, а к скепсису вернемся, когда немного улягутся эмоции.