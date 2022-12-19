s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT

Снайпер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев эмоционально отреагировал на победу сборной Аргентины на Чемпионате мира 2022 года.

"Я плачу, наконец дебаты закончились, Месси – мой GOAT (Greatest of All Time), и ваш тоже!

Это был самый лучший матч, который я когда-либо видел", - написал киберспортсмен в своем твиттере.