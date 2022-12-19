  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Украинский киберспортсмен доволен исходом финала мундиаля

s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT

PGL Major Antwerp 2022

Новина українською

Снайпер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев эмоционально отреагировал на победу сборной Аргентины на Чемпионате мира 2022 года.

"Я плачу, наконец дебаты закончились, Месси – мой GOAT (Greatest of All Time), и ваш тоже!

Это был самый лучший матч, который я когда-либо видел", - написал киберспортсмен в своем твиттере.

Читайте такжеОфициально лучший в истории. Мундиаль в Катаре стал венцом карьеры Лионеля Месси

Костылев – давний фанат Лионеля, украинец всегда был приверженцем аргентинца в дебатах о сравнении Лео с Роналду.

Примечательно, что недавно s1mple был признан лучшим игроком десятилетия в CS:GO.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter s1mple

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде