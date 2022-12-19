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s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT
Украинский киберспортсмен доволен исходом финала мундиаля
PGL Major Antwerp 2022
Снайпер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев эмоционально отреагировал на победу сборной Аргентины на Чемпионате мира 2022 года.
"Я плачу, наконец дебаты закончились, Месси – мой GOAT (Greatest of All Time), и ваш тоже!
Это был самый лучший матч, который я когда-либо видел", - написал киберспортсмен в своем твиттере.
Костылев – давний фанат Лионеля, украинец всегда был приверженцем аргентинца в дебатах о сравнении Лео с Роналду.
Примечательно, что недавно s1mple был признан
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