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Пятов: Без сильной команды за плечами Месси не держал бы кубок
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своим мнением о победе Аргентины в финале ЧМ-2022. Напомним, что "альбиселесте" вчера одолели Францию (3:3 после овертайма и 4:2 в серии пенальти). Этот Кубок мира стал первым, который у себя над головой поднял Лионель Месси.
"Кажется, эмоции после вчерашнего финала чемпионата мира немного утихли. Но разговоры еще будут долго и много. О судействе, фаворитах, вылетающих первыми, "незаангажированности" и осуществившейся у одного парня мечте.
Месси. Заслуженно. Феерически. Достойно. Это был длинный путь. И я очень рад за Лионеля, который пришел к желаемому и логическому своему результату.
Но хотел бы сказать не только о Короле футбола (сейчас никто не станет спорить, что этот титул принадлежит именно ему), а обо всей сборной Аргентины. Звание чемпиона мира получает команда. Не один человек.
Это история о коллективной работе, поддержке, сложении всех звезд правильным образом. Кто-то скажет, что без Месси победы не было. А я скажу, что и без сильной команды за плечами Месси не держал бы кубок.
Поэтому искренне поздравляю победителей. Это была хорошая история.
P.S. По такому поводу можно было бы и бутылочку пива от Месси открыть. Но я жду другого повода. Более важного", - написал Пятов в инстаграме.
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