Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ

В понедельник, 19 декабря, сборная Франции вернулась на родину после выступления на Чемпионате мира, где уступила в драматическом финале сборной Аргентине. Но поражение не помешало французам встретить своих любимцев как героев. На Площади Согласия в центре Парижа собрались тысячи болельщиков, что явно растрогало самих футболистов.

Votre accueil fait chaud au cœur

Merci ???? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DM5CREzd4L — Equipe de France (@equipedefrance) December 19, 2022

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