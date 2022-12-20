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Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Вместе и после побед, и после поражений

Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ

Новина українською

В понедельник, 19 декабря, сборная Франции вернулась на родину после выступления на Чемпионате мира, где уступила в драматическом финале сборной Аргентине. Но поражение не помешало французам встретить своих любимцев как героев. На Площади Согласия в центре Парижа собрались тысячи болельщиков, что явно растрогало самих футболистов.

Фотогалерея

Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ - фото 1Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ - фото 2Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ - фото 3Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ - фото 4Встретили как героев. ВИДЕО, как Париж приветствовал сборную Франции по возвращении с ЧМ - фото 5
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В статье: Франция ЧМ-2022
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