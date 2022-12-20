  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Теперь даже круче яйца. Фотография Месси с кубком мира установила рекорд Instagram
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теперь даже круче яйца. Фотография Месси с кубком мира установила рекорд Instagram

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Повсюду первый

Теперь даже круче яйца. Фотография Месси с кубком мира установила рекорд Instagram

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Победу Лионеля Месси на Чемпионате мира ждали многие. И реакция на данный триумф в социальных сетях - лишнее тому подтверждение.

Читайте такжеПринц проиграл Королю. Победа Аргентины идеально завершила эпоху Месси и дала отсчет эре Мбаппе

Сегодня фотография аргентинца с кубком мира установила рекорд социальной сети Instagram по количеству лайков. Данную карточку оценили почти 56 с половиной миллионов человек.

Прошлым рекордсменом была фотография яйца. В 2019-м году картинка обычного куриного яйца имела огромную популярность в интернете, сумев набрать более 50-ти миллионов лайков. Однако теперь яйцо переместилось на второе место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде