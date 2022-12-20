Теперь даже круче яйца. Фотография Месси с кубком мира установила рекорд Instagram

Победу Лионеля Месси на Чемпионате мира ждали многие. И реакция на данный триумф в социальных сетях - лишнее тому подтверждение.

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Сегодня фотография аргентинца с кубком мира установила рекорд социальной сети Instagram по количеству лайков. Данную карточку оценили почти 56 с половиной миллионов человек.

Прошлым рекордсменом была фотография яйца. В 2019-м году картинка обычного куриного яйца имела огромную популярность в интернете, сумев набрать более 50-ти миллионов лайков. Однако теперь яйцо переместилось на второе место.