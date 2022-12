Национальный праздник. На чемпионский парад сборной Аргентины в Буэнос-Айресе пришли более миллиона человек. ВИДЕО

Сборная Аргентины не просто вернулась на родину после Чемпионата мира, но и с главным трофеем. Учитывая, что 20 декабря в стране объявили выходным, люди решили его провести вместе в центре Буэнос-Айреса, выйдя на празднование великой победы.

В три ночи самолет сборной Аргентины приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Вы думаете, их встречали несколько сот человек? Их было несколько сот тысяч!

This was 3.30am in Buenos Aires as Argentina’s World Cup winners returned home! ???????????? pic.twitter.com/lKB7Ob9Ble — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022

Так это выглядит из чемпионского автобуса, по которому ехали футболисты, тренеры и персонал сборной.

Incredible scenes as Argentina arrive in the middle of the night. Thousands waiting along the motorway pic.twitter.com/qEFkIETXbz — GOLAZO (@golazoargentino) December 20, 2022

Издание ESPN сообщает, что в центре Буэнос-Айреса собралось более миллиона человек.

More than a million fans stormed the streets of Buenos Aires after Argentina won the World Cup ???? pic.twitter.com/2dt1Ko3WC2 — ESPN UK (@ESPNUK) December 20, 2022

Кстати, во время празднования чуть не случилась большая неприятность. Игроки "альбиселесте", сидевшие на заднем крае автобуса, включая Лионеля Месси и Анхеля ди Марию, едва не оказались за бортом из-за электрического провода. К счастью, среди потерь только кепка.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Если так людно в одной части города, что же в других? Остальные районы Буэнос-Айреса почти вымерли. Хотя за несколько сотнен метров слышно празднование толпы.