  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Разговор был не на камеру

Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира Хорхе Вальдано месяц назад взял у Лионеля Месси интервью для Movistar+. Журналистка Вероника Брунати поделилась подробностями того разговора, которые остались за кадром.

У себя в твиттере она привела слова Хорхе, который сказал, что Месси может сыграть на следующем чемпионате мира.

"Когда я брал интервью Месси перед чемпионатом мира он сказал мне не на камеру, что это его пятый чемпионат мира и что ни один футболист не играл на шести. Он сказал мне: "Если я стану чемпионом мира, я сыграю на следующем чемпионате мира", – приводит слова Вальдано Вероника Брунати.

Сам Месси после финала заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной и хочет ещё поиграть в статусе чемпиона мира.

Читайте также Месси – о завершении карьеры в сборной: Хочу поиграть в статусе чемпиона мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
20.12.2022 в 18:26
Видимо. Месси не верил в победу. Ото наржёмся над старичком в 2026-м.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде