Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира Хорхе Вальдано месяц назад взял у Лионеля Месси интервью для Movistar+. Журналистка Вероника Брунати поделилась подробностями того разговора, которые остались за кадром.

У себя в твиттере она привела слова Хорхе, который сказал, что Месси может сыграть на следующем чемпионате мира.

Сам Месси после финала заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной и хочет ещё поиграть в статусе чемпиона мира.

Jorge Valdano: “Cuando entrevisté a #Messi antes del Mundial, fuera de cámara me dijo que era su quinto Mundial y que ningún futbolista había jugado seis; y que era imposible, y me dijo 'si soy Campeón del Mundo me quedo con la camiseta hasta el próximo Mundial'. pic.twitter.com/dHgnrt40eM