Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале

Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира Хорхе Вальдано месяц назад взял у Лионеля Месси интервью для Movistar+. Журналистка Вероника Брунати поделилась подробностями того разговора, которые остались за кадром.

У себя в твиттере она привела слова Хорхе, который сказал, что Месси может сыграть на следующем чемпионате мира.

"Когда я брал интервью Месси перед чемпионатом мира он сказал мне не на камеру, что это его пятый чемпионат мира и что ни один футболист не играл на шести. Он сказал мне: "Если я стану чемпионом мира, я сыграю на следующем чемпионате мира", – приводит слова Вальдано Вероника Брунати.

Сам Месси после финала заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной и хочет ещё поиграть в статусе чемпиона мира.