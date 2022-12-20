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Хорхе Вальдано: Месси сказал мне, что если выиграет ЧМ в Катаре, то сыграет на следующем Мундиале
Разговор был не на камеру
Фото: twitter.com/Argentina
Бывший футболист сборной Аргентины и чемпион мира Хорхе Вальдано месяц назад взял у Лионеля Месси интервью для Movistar+. Журналистка Вероника Брунати поделилась подробностями того разговора, которые остались за кадром.
У себя в твиттере она привела слова Хорхе, который сказал, что Месси может сыграть на следующем чемпионате мира.
"Когда я брал интервью Месси перед чемпионатом мира он сказал мне не на камеру, что это его пятый чемпионат мира и что ни один футболист не играл на шести. Он сказал мне: "Если я стану чемпионом мира, я сыграю на следующем чемпионате мира", – приводит слова Вальдано Вероника Брунати.
Сам Месси после финала заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной и хочет ещё поиграть в статусе чемпиона мира.
Jorge Valdano: “Cuando entrevisté a #Messi antes del Mundial, fuera de cámara me dijo que era su quinto Mundial y que ningún futbolista había jugado seis; y que era imposible, y me dijo 'si soy Campeón del Mundo me quedo con la camiseta hasta el próximo Mundial'. pic.twitter.com/dHgnrt40eM— Veronica Brunati (@verobrunati) December 20, 2022
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