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UA-Футбол и VBET объявляют победителей пятого этапа Конкурса прогнозов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Наши поздравления!

UA-Футбол и VBET объявляют победителей пятого этапа Конкурса прогнозов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира уже завершился, однако его обсуждение продолжаются: о заслуженности победы Аргентины, о величии Месси, о мощной игре Мбаппе. Приближается к финишу и наш Конкурс прогнозов, посвященный Мундиалю: осталось всего ничего – объявить победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета. Сегодня мы представляем вашему вниманию десятку пользователей, которые стали лучшими прогнозистами пятого этапа.

Безоговорочным лидером стал пользователь с ником Fighter, который на короткой дистанции смог оторваться на три балла от остальных. Розыгрыш второго и третьего мест не проводился, ведь призы за них идентичны. На 4-10 строчки претендовали восемь участников, один не участвовал в распределении мест, ведь сделал меньше других прогнозов с точными результатами матчей. Распределение другой семерки мы определяли с помощью рандомайзера.

Напомним также, что ранее мы объявляли победителей четвертого этапа, до сих пор еще не все призеры написали нам на почту. Не медлите! Что касается тех, кто написал нам, но средства еще не начислены, не беспокойтесь: это связано с сугубо техническими моментами. Все деньги в ближайшее время на ваш верифицированный счет на сайте VBET будут начислены.

Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали здесь.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол, для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Результаты пятого этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET
  1. Fighter – 12 баллов
  2. Alexad – 9 баллов
  3. Rudolf_Diesel – 9 баллов
  4. Хиденг - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  5. 3584589248 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  6. A.M.K. - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  7. VOVA777Lviv - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  8. Динамовец - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  9. sweeet4 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
  10. bush77 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 года даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (2)
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October1986 (Николаев-Краматорск)
20.12.2022 в 21:13
Главное, чтобы приз выплачивали, а не кормили завтраками
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Fighter (Lutsk)
20.12.2022 в 20:54
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