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UA-Футбол и VBET объявляют победителей пятого этапа Конкурса прогнозов
Наши поздравления!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира уже завершился, однако его обсуждение продолжаются: о заслуженности победы Аргентины, о величии Месси, о мощной игре Мбаппе. Приближается к финишу и наш Конкурс прогнозов, посвященный Мундиалю: осталось всего ничего – объявить победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета. Сегодня мы представляем вашему вниманию десятку пользователей, которые стали лучшими прогнозистами пятого этапа.
Безоговорочным лидером стал пользователь с ником Fighter, который на короткой дистанции смог оторваться на три балла от остальных. Розыгрыш второго и третьего мест не проводился, ведь призы за них идентичны. На 4-10 строчки претендовали восемь участников, один не участвовал в распределении мест, ведь сделал меньше других прогнозов с точными результатами матчей. Распределение другой семерки мы определяли с помощью рандомайзера.
Напомним также, что ранее
Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали
Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты,
- Fighter – 12 баллов
- Alexad – 9 баллов
- Rudolf_Diesel – 9 баллов
- Хиденг - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- 3584589248 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- A.M.K. - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- VOVA777Lviv - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- Динамовец - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- sweeet4 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
- bush77 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)
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