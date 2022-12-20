UA-Футбол и VBET объявляют победителей пятого этапа Конкурса прогнозов

Чемпионат мира уже завершился, однако его обсуждение продолжаются: о заслуженности победы Аргентины, о величии Месси, о мощной игре Мбаппе. Приближается к финишу и наш Конкурс прогнозов, посвященный Мундиалю: осталось всего ничего – объявить победителей пятого промежуточного этапа и общего зачета. Сегодня мы представляем вашему вниманию десятку пользователей, которые стали лучшими прогнозистами пятого этапа.

Безоговорочным лидером стал пользователь с ником Fighter, который на короткой дистанции смог оторваться на три балла от остальных. Розыгрыш второго и третьего мест не проводился, ведь призы за них идентичны. На 4-10 строчки претендовали восемь участников, один не участвовал в распределении мест, ведь сделал меньше других прогнозов с точными результатами матчей. Распределение другой семерки мы определяли с помощью рандомайзера.

Напомним также, что ранее мы объявляли победителей четвертого этапа , до сих пор еще не все призеры написали нам на почту. Не медлите! Что касается тех, кто написал нам, но средства еще не начислены, не беспокойтесь: это связано с сугубо техническими моментами. Все деньги в ближайшее время на ваш верифицированный счет на сайте VBET будут начислены.

Напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Об условиях участия, распределении мест, а также призах мы рассказывали здесь .

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол , для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Результаты пятого этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET

Fighter – 12 баллов Alexad – 9 баллов Rudolf_Diesel – 9 баллов Хиденг - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) 3584589248 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) A.M.K. - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) VOVA777Lviv - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) Динамовец - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) sweeet4 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org) bush77 - 8 баллов (2 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org)

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