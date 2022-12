Троллинг максимального левела. Голкипер сборной Аргентины на праздничном параде позировал с куклой Мбаппе

Аргентина триумфально выступила на чемпионате мира в Катаре, став чемпионом. Не менее триумфально и помпезно сборная вернулась домой в водоворот празднований. На улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса вышли более миллиона человек.

В процессе празднований отметился, в частности, голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес. Он позировал с куклой Килиана Мбаппе в руках. Как сообщают источники, эту куклу ему бросили фанаты.

Отметим, что после победы в финале (3:3; 4:2 в серии пенальти) Эмилиано Мартинес объявил "минуту молчания" по Килиану Мбаппе в раздевалке. Француз, напомним, отличился хет-триком.

"A minute of silence for ... Mbappe!" ????



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG