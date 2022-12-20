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Троллинг максимального левела. Голкипер сборной Аргентины на праздничном параде позировал с куклой Мбаппе

Чемпионат мира FIFA
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Ее ему бросили фанаты

Троллинг максимального левела. Голкипер сборной Аргентины на праздничном параде позировал с куклой Мбаппе

фото - Getty Images

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Аргентина триумфально выступила на чемпионате мира в Катаре, став чемпионом. Не менее триумфально и помпезно сборная вернулась домой в водоворот празднований. На улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса вышли более миллиона человек.

В процессе празднований отметился, в частности, голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес. Он позировал с куклой Килиана Мбаппе в руках. Как сообщают источники, эту куклу ему бросили фанаты.

Отметим, что после победы в финале (3:3; 4:2 в серии пенальти) Эмилиано Мартинес объявил "минуту молчания" по Килиану Мбаппе в раздевалке. Француз, напомним, отличился хет-триком.

Также стоит отметить, что непосредственно на поле после свистка об окончании матча Мартинес поддержал находящегося в отчаянии Килиана Мбаппе.

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В статье: Килиан Мбаппе Эмилиано Мартинес
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