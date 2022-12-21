Игрокам Аргентины пришлось улететь с парада в Буэнос-Айрес на вертолете. Из-за толпы автобус не мог ехать

Игрокам сборной Аргентины пришлось улететь с парада в честь победы на чемпионате мира на вертолете. На улицы Буэнос-Айрес вышло 4 миллиона человек и автобус не мог продолжать двигаться.

Автобус с игроками проделал большую часть маршрута, но на Площади Республики оказалось слишком много людей и пробраться туда не удалось. Из-за этого пришлось изменить маршрут, а игроки выбрались из автобуса на вертолет, который потом пролетел над городом.

Глава Ассоциации футбола Аргентины извинился перед болельщиками за то, что не удалось завершить запланированные мероприятия.

"Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше. Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль", – написал глава Клаудио Тапиа в твиттере.

Напомним, что 20 декабря был объявлен выходным днем в Аргентине, чтобы все желающие могли отпраздновать третью победу "альбиселесте" на чемпионатах мира.