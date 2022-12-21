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Чемпионат мира FIFA

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10 мыслей о ЧМ-2022, Месси, Роналду, сборной Украины, зашквары ФИФА. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Новый выпуск "Записок"!

10 мыслей о ЧМ-2022, Месси, Роналду, сборной Украины, зашквары ФИФА. ВИДЕО

Новина українською

Наконец-то мы встретились! Делюсь своими мыслями по поводу чемпионата мира в Катаре. Что произошло с Роналду, почему Месси не должен был выиграть Кубок, где сборная Украины и за кого болели украинцы? Все в новом выпуске!

00:00 Всем привет! Куда я скрылся?
01:22 ФИФА = скандальность
02:47 Беспозвоночность футбольного сообщества
05:23 Где сборная Украины?
06:16 За кого болели украинцы?
07:41 Как поддержать армию?
09:27 Прощание с легендами
10:50 Конец звездной Бельгии
13:21 Роналду
14:54 Дополнительное время
17:45 Лучший финал ЧМ
19:18 Месси – король футбола
24:34 Когда заканчивать выпуск?

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