10 мыслей о ЧМ-2022, Месси, Роналду, сборной Украины, зашквары ФИФА. ВИДЕО

Наконец-то мы встретились! Делюсь своими мыслями по поводу чемпионата мира в Катаре. Что произошло с Роналду, почему Месси не должен был выиграть Кубок, где сборная Украины и за кого болели украинцы? Все в новом выпуске!

00:00 Всем привет! Куда я скрылся?

01:22 ФИФА = скандальность

02:47 Беспозвоночность футбольного сообщества

05:23 Где сборная Украины?

06:16 За кого болели украинцы?

07:41 Как поддержать армию?

09:27 Прощание с легендами

10:50 Конец звездной Бельгии

13:21 Роналду

14:54 Дополнительное время

17:45 Лучший финал ЧМ

19:18 Месси – король футбола

24:34 Когда заканчивать выпуск?