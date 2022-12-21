Известны претенденты на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. Поборются Мбаппе, Неймар, Ришарлисон и другие

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. В федерации отобрали 10 взятий ворот, среди которых будет выбрано лучшее.

Выбирать лучший гол будут болельщики в голосовании на сайте ФИФА.

На приз претендуют:

Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины).

Ришарлисон (Бразилия, удар ножницами в игре с Сербией; гол Южной Корее после красивой комбинации).

Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором).

Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики).

Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией).

Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии).

Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время).

Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией).

Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

Примечательно, что на минувшем турнире забили рекордное количество мячей – 172. Мундиаль в Катаре побил рекорд 1998-го и 2014-го годов (по 171 голу). В среднем команды забивали по 2,69 гола за игру.