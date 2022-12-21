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Известны претенденты на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. Поборются Мбаппе, Неймар, Ришарлисон и другие

Чемпионат мира FIFA
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На Мундиале прошедшем забили рекордное количество голов

Известны претенденты на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. Поборются Мбаппе, Неймар, Ришарлисон и другие

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. В федерации отобрали 10 взятий ворот, среди которых будет выбрано лучшее.

Выбирать лучший гол будут болельщики в голосовании на сайте ФИФА.

На приз претендуют:

  • Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины).
  • Ришарлисон (Бразилия, удар ножницами в игре с Сербией; гол Южной Корее после красивой комбинации).
  • Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором).
  • Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики).
  • Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией).
  • Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии).
  • Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время).
  • Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией).
  • Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

Примечательно, что на минувшем турнире забили рекордное количество мячей – 172. Мундиаль в Катаре побил рекорд 1998-го и 2014-го годов (по 171 голу). В среднем команды забивали по 2,69 гола за игру.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе Ришарлисон Чемпионат мира 2022
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Источник:
nbcsports.com

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