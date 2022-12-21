Чемпионат мира FIFA
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Известны претенденты на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. Поборются Мбаппе, Неймар, Ришарлисон и другие
На Мундиале прошедшем забили рекордное количество голов
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира в Катаре. В федерации отобрали 10 взятий ворот, среди которых будет выбрано лучшее.
Выбирать лучший гол будут болельщики в
На приз претендуют:
- Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины).
- Ришарлисон (Бразилия, удар ножницами в игре с Сербией; гол Южной Корее после красивой комбинации).
- Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором).
- Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики).
- Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией).
- Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии).
- Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время).
- Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией).
- Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).
Примечательно, что на минувшем турнире забили рекордное количество мячей – 172. Мундиаль в Катаре побил рекорд 1998-го и 2014-го годов (по 171 голу). В среднем команды забивали по 2,69 гола за игру.
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Источник:nbcsports.com
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