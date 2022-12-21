UA-Футбол и VBET объявляют победителей Общего зачета Конкурса прогнозов

Новость, которую многие из вас ожидали. Зачет, за который его участники получат наибольшее вознаграждение. Мы рады объявить двадцатку лучших прогнозистов Чемпионата мира 2022 года среди участников Конкурса прогнозов от UA-Футбол и VBET.
Чемпионом нашего соревнования стал пользователь под ником20alex70. На второй строчке оказался Serbskiy Serb. На третье место претендовали сразу три участника. Согласно Правилам Конкурса, выше оказался Smooth da Hustler, ведь он спрогнозировал больше своих прямых конкурентов точных результатов матчей. Распределение мест с 4 по 20 не проводилось, ведь финишировавшие на этих позициях участники получат одинаковые поощрения.
Обязательно просмотрите победителей и призеров предыдущих этапов: на данный момент нам еще не ответили все пользователи, которые стали призерами нескольких предыдущих этапов. Поэтому, не исключено, что именно вы среди них.
Поздравляем победителей и благодарим всех, что этот месяц вы были вместе с нами! Просим участников из топ-20 написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол, для получения дальнейших инструкций по получению призов.
Результаты Общего зачета Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET
20alex70 – 56 баллов
Serbskiy Serb – 51 балл
Smooth da Hustler – 50 баллов (9 угаданных результатов)