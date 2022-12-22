Бэтмен и Супермен против вселенского зла Хорватии и Марокко. Итоги Чемпионата Мира-2022

Прошли несколько дней после сумасшедшего финала Чемпионата Мира-2022, несколько улеглись эмоции, температура крови опустилась несколько ниже кипения. Сейчас возможно более адекватно подойти к анализу прошедшего турнира. Хотя на самом деле возможно ли?

Противоречия статистики

Классифицировать Мундиаль в Катаре крайне сложно. Турнир андердогов? Хорватия и Марокко, вылеты Бельгии, Германии, Испании, Португалии. В групповом турнире никто не выиграл все матчи, лишь пять команд не проигрывали. С другой стороны, в финале играли два главных фаворита из трех. Играли главные звезды. Звездная Франция стала первым чемпионом с 1994-го года, пробившимся в Топ-4 на следующем турнире и первым таким европейским с 1958-го.

Значит, турнир звезд? Индивидуалов? Тем более, что в плей-офф 13 (!) игроков добыли в отдельном матче как минимум два очка по схеме "гол+пас". Причем Месси сделал это трижды, а Мбаппе - дважды. С другой стороны, Роналду, Кейн, Мюллер, Азар, Де Брюйне провалили турнир, Неймар, Винисиус, Бруну Фернандеш не вытащили свои команды.

Турнир Азии и Африки? Первая набрала восемь побед, вторая - семь, и для обеих это рекорд. Марокко стал первой африканской и первой арабской командой в полуфинале в истории, третьей такой не из Европы или Южной Америки. Впервые три команды из Азии вышли в плей-офф. Провал Южной Америки, ведь впервые с ЧМ-2002 в плей-офф играли лишь две сборные с этого континента? Антирекорд Европы по победам с 1998-го года? Правда. Но кто играл в финале?

Яркая качественная игра? По голам этот турнир лучший в истории - 172. По среднему числу за матч лучший с 1994-го года - 2.69. Причем после группового турнира с 2.5 за матч команды раззабивались в плей-офф. Впервые в истории в финале ЧМ обе команды забили по три мяча. Но на самом деле обилие голов не отвечало уровню игры, часто невысокому. В целом ударов по воротам на турнире было нанесено 1410. В 2018-ом было 1579, в 2014-ом - 1606.

Антирекордный с 1966-го года (ранее такое не подсчитывали) матч ЧМ по ударам по воротам состоялся именно в Катаре. Аргентина и Мексика нанесли девять на двоих. Марокко и Канада - 11. Лишь две команды на этом турнире нанесли в среднем более 15-ти ударов по воротам за матч. В 2018-ом году таких было шесть, в 2014-ом - десять, в 2010-ом - 11.

Можно сказать, что реализация была эффективной. Также в пользу турнира всего два автогола. Четыре года назад было 12. 19 забитых пенальти - на семь больше, чем в 2014-ом и на десять - чем в 2010-ом, но на десять меньше, чем в 2018-ом. Правда, восемь были забиты в плей-офф, что ожидаемо привело к спорам насчет судейства.

Бэтмен против Супермена

А вот в плане драматизма, интриги, поворотов сюжета этот турнир поражал. В группах Е, F и Н творилось сумасшествие. Аргентина в плей-офф дважды теряла 2:0 в самой концовке основного времени и в итоге побеждала лишь по пенальти. По два мяча были забиты в овертайме ее матча против Франции в финале и матча Хорватия - Бразилия в четвертьфинале. Пять серий пенальти на турнире (а это рекорд) также несомненно обостряли интригу.

Также отметим полную незначимость статистики, ТТД. Из 16-ти матчей плей-офф семь выиграли команды, которые в том матче пробивали по воротам реже, чем соперник. Восемь - команды, которые владели мячом меньше, чем соперник. Топ-6 на ЧМ-2022 в целом по владению мячом - Испания, Англия, Португалия, Дания, Бельгия, Германия. Неудачники турнира. Аргентина седьмая, Франция и вовсе 15-ая, Марокко - 27-ой.

Топ-6 на турнире по ударам по воротам за матч - Германия, Бразилия, Франция, Аргентина, Мексика, Португалия. Оба финалиста, но и две вылетевшие в групповом турнире.

То есть уровень игры на Чемпионате Мира-2022 не был высоким. И никаких тактических направлений, никаких тенденций, вообще никаких новостей этот турнир не принес. Кроме реального прогресса Азии и Африки. Зато уровень драмы был на высоте. На высоте уровня Голливудской или даже Болливудской. Уровня блокбастера о супергероях, где заботятся о спецэффектах и о поворотах сюжета, но не об игре актеров.

Супергерой преодолевает все трудности, враждебность окружающих, уже, казалось, падает навсегда, но поднимается, прорывается. Кажется, в концовке все же проигрывает, но вырывает победу назло врагам и приводит к всепоглощающему и неминуемому хэппи-энду.

В итоге получился даже "Бэтмен против Супермена". Только наоборот по порядку сюжета. В Катаре вначале они боролись вместе против вселенского зла. То есть возможного финала Хорватия - Марокко. Многие заявляли мне, что даже не будут смотреть такой. Затем уже борются друг с другом. Супермен погибает (Мбаппе), Бэтмен Месси получает вселенскую славу. Но в конце фильма намекают, что и Супермен не умер. Ведь за Мбаппе будущее.

Чувствовалось, что встреча игроков "Катар Сен-Жермен" в финале в Катаре была предопределена. К сожалению, и из-за судейства. И в групповом турнире, и в 1/4 финала, и в полуфинале, и в финале пенальти в пользу Аргентины вызывали вопросы. Как и неназначенные в пользу Марокко против Франции. Голландские, хорватские и португальские игроки реагировали очень жестко, смешивали с грязью арбитров и даже призывали "сразу отдать Кубок мира Месси".

Уже от того, что финал чаще называли "Месси против Мбаппе", чем "Аргентина против Франции", пахнет голливудщиной. В современном футболе и в современной жизни вообще ищут супергероев, спасителей, чудотворцев. Ищут имя. Сотворяют себе кумира. О командной игре, коллективе, сплоченности, тяжелой работе, пользе тренировок, о социальной и общественной важности футбола все забывают. Победу якобы способен принести лишь супергерой.

Важные темы

На самом деле провалы на этом турнире весьма поучительны. Как и сенсации. Они должны были стать интересными, важными темами. Но не стали.

Германия первая по ударам и по ХG, но много пропускает. С враждой между игроками "Баварии" и остальными, враждой вокруг поддержки ЛГБТ. С пагубным доминированием "Баварии" в Бундеслиге. Со словами Бастиана Швайнштайгера о том, что выращивает лишь однотипных технарей, не бойцов. Бельгия с враждой в составе, с неспособностью играть в интенсивный футбол Роберто Мартинеса, с его пагубным доверием постаревшему "Золотому поколению" в ущерб новым.

Уругвай также постарел. Да и после легендарного тренера Оскара Табареса любому было бы тяжело. Дания построила игру вокруг уставшего Эриксена, в панике тасовала форвардов. В Мексике возненавидели главного тренера Херардо Мартино и в итоге впервые с 1990-го года не вышли из группы.

Испания осталась генератором поперечных передач без обострений. Португалия, учитывая выходки Криштиану и Жоау Канселу и неумение Фернанду Сантуша поставить яркую игру, даже прошла слишком далеко. Бразилия пала жертвой поспешной эйфории, молодости (16 из 26-ти игроков в заявке дебютировали на Мундиалях), танцевала с тренером слишком рано. Играла с одним чистым опорником, то есть слишком авантюрно.

Англия побила свой рекорд по забитым на отдельном Мундиале (13), но после 1966-го года всегда вылетает от первого же Топ-соперника. Как всегда, наморозив с пенальти и в концовке матча.

С другой стороны, преуспели Австралия, США, Япония, Южная Корея. Благодаря сплоченности и политике массовой отправки молодежи в Европу. Хадзиме Мориясу прямо заявил, что именно благодаря европейскому опыту его подопечные дожали Германию и Испанию. Марокко наоборот, взял игроков из Европы (14 в его заявке не родились в Африке) и ухитрился построить команду с железной обороной. Не пропустив от Бельгии, Хорватии, Испании, Португалии.

Хорватия подтвердила реноме сплоченности, характера, патриотизма. Вновь, как и четыре года назад, выиграв две серии пенальти подряд. Еще и трижды отыгрывалась по ходу турнира. Она похожа на старую Германию. Центр поля Модрич-Брозович-Ковачич с помощью номинально вингера, а на самом деле четвертого опорника Пашалича и бешено отбирал мячи и держал их так, что было невозможно отобрать.

В самой Аргентине отличился тренер-виртуоз Лионель Скалони. Самый молодой тренер-победитель ЧМ с 1978-го года не боялся жонглировать тактическими схемами между матчами и во время них. 3-5-2 против Нидерландов, четыре опорника против четырех опорников Хорватии, неожиданно три атакера, задушившие Францию. Также его успешная ставка на молодых опорников Фернандеса и Мак Аллистера заслуживает внимания. Как и игра вратаря Мартинеса.

Тем не менее, Чемпионат-2022 останется турниром Месси. И Мбаппе. Плохо это или хорошо? Я уже высказался выше. Лионель теперь лучший по схеме "гол+пас" на Мундиалях (21), первый, кто забивал на отдельном ЧМ на всех стадиях. А Килиан - первый с 1966-го года с хет-триком в финале, лучший по голам на одном Чемпионате (8) после 1970-го вместе с Роналдо-2002. Они блистали в финале, который стал, возможно, лучшим в истории.

Фото - Getty Images, ESPN, Twitter