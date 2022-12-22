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Рейтинг ФИФА: победы на ЧМ не хватило Аргентине, чтобы выйти на первое место, прорыв Марокко
Лидер остался прежним
фото - Getty Images
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг национальных сборных - итоговый в 2022 году. В нем Украина, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим реестром, занимает 26-е место.
Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я.
Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия – 5 (0), Италия – 8 (-2), Северная Македония – 65 (0), Мальта – 167 (+1).
Стоит обратить внимание, что Аргентина - новоиспеченный чемпион мира поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место. Лидером остается Бразилия. Тройку замыкает Франция, которая уступила аргентинцам в финале Мундиаля-2022.
Впечатляющий прогресс у команды Марокко, которая опустилась сразу с 22-й на 11-ю строчку.
Рейтинг ФИФА на 22.12.2022
1. Бразилия – 1840,77.
2. Аргентина - 1838,38.
3. Франция - 1823,39.
4. Бельгия - 1781,30.
5. Англия - 1774,19.
6. Нидерланды - 1740,92.
7. Хорватия - 1727,62.
8. Италия - 1723,56.
9. Португалия - 1702,54.
10. Испания - 1692,71.
11. Марокко - 1672
…
26. УКРАИНА - 1536,99.
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