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Рейтинг ФИФА: победы на ЧМ не хватило Аргентине, чтобы выйти на первое место, прорыв Марокко

Чемпионат мира FIFA
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Лидер остался прежним

Рейтинг ФИФА: победы на ЧМ не хватило Аргентине, чтобы выйти на первое место, прорыв Марокко

фото - Getty Images

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг национальных сборных - итоговый в 2022 году. В нем Украина, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим реестром, занимает 26-е место.

Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я.

Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия – 5 (0), Италия – 8 (-2), Северная Македония – 65 (0), Мальта – 167 (+1).

Стоит обратить внимание, что Аргентина - новоиспеченный чемпион мира поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место. Лидером остается Бразилия. Тройку замыкает Франция, которая уступила аргентинцам в финале Мундиаля-2022.

Впечатляющий прогресс у команды Марокко, которая опустилась сразу с 22-й на 11-ю строчку.

Рейтинг ФИФА на 22.12.2022

1. Бразилия – 1840,77.

2. Аргентина - 1838,38.

3. Франция - 1823,39.

4. Бельгия - 1781,30.

5. Англия - 1774,19.

6. Нидерланды - 1740,92.

7. Хорватия - 1727,62.

8. Италия - 1723,56.

9. Португалия - 1702,54.

10. Испания - 1692,71.

11. Марокко - 1672

26. УКРАИНА - 1536,99.

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В статье: ФИФА Рейтинг ФИФА
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Источник:
FIFA

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