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Угрожавший Месси Канело: Возможно, тогда кое-что вышло из-под контроля. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила
Переборщил с реакцией?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency
Боксер Сауль Канело Альварес вновь высказался по поводу Лионеля Месси. Выглядит так, будто он признал, что переборщил с реакцией на истоию с футболкой сборной Мексики.
После матча Аргентина – Мексика на групповом этапе чемпионата мира в сети появилось видео, на котором футболка игрока сборной Мексики лежит на полу, а Месси задевает её ногой. Боксер в твиттере угрожал Лионелю, но позже за капитана сборной Аргентины заступились разные публичные личности, в том числе Андрес Гуадрадо, обменявшийся с Месси футболкой.
Футболки кидают на пол, чтобы персонал забрал их стирать – это рассказал капитан сборной Мексики Гуадрадо.
Позже Канело принес извинения.
"Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения.
Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю", – сказал Канело.
Примечательно, что Месси не комментировал ситуаицю с мексиканским боксером.
Canelo Alvarez reflecting on his feud with Lionel Messi: “I will always defend my country. Yes, maybe there were some things that went out of my hands. But it's part of the learning process. I’m fine, I’m happy Argentina won. They deserve it and congratulations to all of them.”— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 20, 2022
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