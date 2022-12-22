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Угрожавший Месси Канело: Возможно, тогда кое-что вышло из-под контроля. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила

Чемпионат мира FIFA
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Переборщил с реакцией?

Угрожавший Месси Канело: Возможно, тогда кое-что вышло из-под контроля. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency

Новина українською

Боксер Сауль Канело Альварес вновь высказался по поводу Лионеля Месси. Выглядит так, будто он признал, что переборщил с реакцией на истоию с футболкой сборной Мексики.

После матча Аргентина – Мексика на групповом этапе чемпионата мира в сети появилось видео, на котором футболка игрока сборной Мексики лежит на полу, а Месси задевает её ногой. Боксер в твиттере угрожал Лионелю, но позже за капитана сборной Аргентины заступились разные публичные личности, в том числе Андрес Гуадрадо, обменявшийся с Месси футболкой.

Футболки кидают на пол, чтобы персонал забрал их стирать – это рассказал капитан сборной Мексики Гуадрадо.

Позже Канело принес извинения.

"Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения.

Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю", – сказал Канело.

Примечательно, что Месси не комментировал ситуаицю с мексиканским боксером.

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В статье: Лионель Месси Мексика Канело Альварес
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