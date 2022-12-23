Акценты. Месси: миссия выполнима!

В прошлый раз я обыграл его фамилию, назвав МЕССИей. На самом деле, этот невольный и невинный каламбур напрашивался давно. Ведь кто есть мессия? Избавитель, неожиданно приносящий спасение от чего-нибудь. Перефразируя: тот, кто избавляет от этого после долгого ожидания.

Аргентину и ее футбольных сторонников он избавил от более чем тридцатилетнего ожидания мирового триумфа – с незабываемых времен Марадоны. Это не обсуждается. Если же говорить о глобальных идеологических предпочтениях автора, то приход Лионеля избавил футбол от сползания в дремучий и ползучий тактический прагматизм.

Эту миссию он выполнил давно. Засияв на футбольном небосклоне именно в тот момент, когда, казалось, зрелищной изысканной игре приходит конец. Людям всегда нужны герои, способные сражаться в одиночку. Те, на кого ходит публика, ради кого стоит полюбить футбол. И, без преувеличения, в новом веке Месси стал главным из этих героев.

Он появился в то смутное время, когда на европейский трон вползла Греция, а мировой узурпировала Италия – весьма сомнительные образчики для подражания, если смотреть глазами любителя Игры. Вот что я писал после финала ЧМ-2006.

"У меня ностальгия по временам, когда успехов добивались личности на поле. Все знают, что в 86-м Аргентину чемпионом сделал Марадона. А тренировал ее кто – да гинеколог какой-то… Победа Италии стала результатом стечения обстоятельств в пользу команды, которая все делает, как надо, бо так научили. К тому же, эта победа – с душком. Плюс трагедия Зидана. После такого вообще футбол смотреть не хочется. А и смотреть-то нечего: он ушел – Тот Футбол. Оставив Кубок мира и поле для гладиаторских битв за него своему наследнику. Но я не спешу присягать ему на верность…"

Именно Месси стал для меня первой благой вестью о возможности возвращения Футбола. Но об этом уже сказано было вдоволь и неоднократно. Сегодня мы говорим о мессии для Аргентины и о закономерности его триумфа в Катаре. Который все никак не уймутся подвергать сомнению люди, так или иначе оказавшиеся по ту сторону восприятия игры.

Как по мне, доводы их даже не заслуживают внимания. Но, помня о том, в какое жуткое время мы живем, когда многие из вас вынуждены ограничиваться скорочтением новостей (а они нередко бывают тенденциозны), либо опускаться до просмотра комментариев (которые, как правило, предвзяты), я решил немного пообщаться с читателями в режиме ликбеза (ликвидации безграмотности).

Прежде всего, шоб вы понимали, что автор не является отбитым идолопоклонником, позволю себе еще одну, последнюю самоцитату. Это я писал в своем предыдущем материале, посвященном Месси. Подчеркну: почти два года назад.

"На мой взгляд, просто вышел срок "гарантии" того полноценного Месси, которым восхищались взахлеб долгие годы. И причина банальна до противного: его ни разу не богатырский организм уже не способен обеспечивать необходимую поддержку гиганту футбольной мысли. И в том нет его вины, что как Лучший футболист планеты он закончился еще несколько лет назад. Что бы и кто бы ни говорил, но свои Золотые мячи Лео получал заслуженно. Уж во всяком случае, если мы говорим о соперничестве с Роналду. Но так уж вышло, что его время вышло. А лучезарный здоровяк-соперник по-прежнему в порядке. Проиграл ли Месси? Несомненно, но, в этом смысле, он проиграл Роналду изначально – едва начав свою футбольную карьеру. Ибо проиграл он лишь в одном аспекте – физиологически. Бог обделил его силой и выносливостью, позволяющими парить на головокружительной высоте до самой "пенсии".

Стыдно – не то слово, каюсь. И вместе с большинством футбольного мира восхищаюсь спортивным подвигом 35-летнего Великого игрока, посрамившего меня и множество подобных неверующих юричей.

Не в качестве компенсации или реабилитации, а исключительно справедливости для. Невзирая на все наши негаразды, с величайшим трудом, так или иначе, но я высмотрел все матчи с участием новоиспеченных Чемпионов мира. И могу дать вам полный расклад, за что и почему Месси заслужил звание Лучшего игрока Мундиаля.

Вы готовы? Поехали!

Аргентина – Саудовская Аравия. Месси – лучший из полевых игроков матча. Помимо забитого мяча, еще дважды после его ударов соперников от гола спасал кипер. Всего у аргентинцев было пять шансов.

Аргентина – Мексика. Месси – единственное светлое пятно матча. На его счету гол плюс пас.

Аргентина – Польша. Месси – опять же, лучший среди полевых. Несмотря на то, что не участвовал в голах: зато он чаще всех был задействован в реальных голевых эпизодах. Под стать ему был лишь Альварес.

Аргентина – Австралия. Месси – единственный, кого выделил бы в этой игре. Кроме забитого мяча, участие в пяти из семи голевых моментов.

Аргентина – Нидерланды. И вновь участие в большинстве голевых эпизодов, включая гол плюс пас. Уже после него отметил бы Фернандеса и у соперников – Вегхорста.

Аргентина – Хорватия. Гол плюс два паса и, как всегда, самая яркая фигура на поле. Лишь дубль Альвареса позволяет упомянуть его рядом.

Аргентина – Франция. Участие во всех трех голах и всех голевых моментах команды, включая личный дубль. Мбаппе и Ди Марию вспоминаем лишь после этого, даже несмотря на хет-трик француза, блеснувшего при исполнении 11-метровых.

К слову, для сравнения с Лионелем его не предлагать. Где, к примеру, он был в четвертьфинале? Да и в финале активизировался аж в концовке основного времени. В отличие от старшего на одиннадцать лет визави.

Кстати, о пенальти, назначаемых "для Месси". Как всегда, когда мы говорим о судействе, я предоставляю слово своему приятелю-консультанту из Германии – Юстасу. В данном случае, имеет смысл добавить, что фанатом Месси он ничуть не является, а в финале болел за Францию. Попросил его прокомментировать все пять 11-метровых, назначенных в пользу Аргентины.

С Саудовской Аравией, 10 –я минута – 1:0. "Судья захотел – поставил: на усмотрение. Такие захваты частенько не свистелись на этом ЧМ. Но сказать, что без основания – нельзя".

С Польшей, 39-я минута – при 0:0, не реализован. "Пенальти имени ВАР. Раньше такие не ставили, но по нонешним трактовкам – вратарь кулаком въехал в голову".

С Нидерландами, 73-я минута – 2:0. "Зацепил за ногу, вопросов нет".

С Хорватией, 34-я минута – 1:0. "Воротник врезался в нападающего, прокинувшего мяч. Еще и ногу выставил".

С Францией, 23-я минута – 1:0. "Пенальти без вопросов, толкнул в спину и ударил по ноге".

Таким образом, пользуясь сленгом коллеги Юстаса, все пять пенальти могут быть признаны "вполне себе кошерными". Не поставить, теоретически, могли (но не обязаны были!) лишь первый из них (но тот матч будущие чемпионы и так проиграли) и второй – если бы дело было еще до ВАРификации футбола (но он и так не был забит). То есть, на выходе все чисто.

Поэтому давайте уже не реагировать на стоны неудачников и смешные попытки хоть каким-то боком приуменьшить значение этой победы. Особенно забавляют поползновения, то и дело, раздуть околофутбольный скандал вокруг Месси – смотрите, дескать, а он отнюдь не такой белый и пушистый! Ага, скажите это тем, кто до него почитал Марадону. Словом, все это не стоит выеденного яйца.

Уж как бы ни хотелось принизить роль Лучшего, да тщетны все усилия. Как бы ни мечталось подвергнуть сомнениям легитимность титула, да все это – мартышкин труд. Кто виноват, что существуют правила футбола, а за их нарушение полагается адекватное ему наказание? Или – что без этого аргентинцы были на поле неудержимы.

А лично мне остается с удовлетворением констатировать: он таки-сделал это. И теперь, с чистой совестью, мы можем поставить его в один ряд с Марадоной. Если не выше – этому способствует возраст, в котором покорилась вершина.

И, между прочим, аргентинский футбольный мессия смог выполнить свою миссию, лишь достигнув того самого классического возраста мудрости – после 33 лет. Еще одно совпадение, скажете вы. А разве кто-то спорит?