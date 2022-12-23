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Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022
Чемпионами мира стали аргентинцы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18 декабря завершился чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. Обладателем трофея стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции в серии пенальти.
За победу на Мундиале аргентинская команда заработала 42 миллиона евро. Франция, занявшая второе место, получила 30 миллионов. Хорватия забрала чек на 27 миллионов, а Марокко - на 25 миллионов.
Распределение призовых на ЧМ-2022:
- Аргентина – 42 миллиона евро
- Франция – 30 миллионов евро
- Хорватия – 27 миллионов евро
- Марокко – 25 миллионов евро
- Нидерланды, Англия, Бразилия, Португалия – по 17 миллионов евро
- Австралия, Польша, Япония, Испания, США, Сенегал, Южная Корея, Швейцария – по 13 миллионов евро
- Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Саудовская Аравия, Тунис, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Канада, Камерун, Сербия, Уругвай, Гана – по 9 миллионов евро
В сравнении с предыдущими чемпионатами мира, то сумма призовых на ЧМ-2022 выросла. В 2014 году она составляла 358 миллионов евро, в то время как на ЧМ-2018 сборные распределили 400 миллионов евро. В 2022 году общий призовой фонд составил 440 миллионов евро.
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