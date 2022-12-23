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Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Чемпионами мира стали аргентинцы

Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 декабря завершился чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре. Обладателем трофея стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции в серии пенальти.

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За победу на Мундиале аргентинская команда заработала 42 миллиона евро. Франция, занявшая второе место, получила 30 миллионов. Хорватия забрала чек на 27 миллионов, а Марокко - на 25 миллионов.

Распределение призовых на ЧМ-2022:

  1. Аргентина – 42 миллиона евро
  2. Франция – 30 миллионов евро
  3. Хорватия – 27 миллионов евро
  4. Марокко – 25 миллионов евро
  5. Нидерланды, Англия, Бразилия, Португалия – по 17 миллионов евро
  6. Австралия, Польша, Япония, Испания, США, Сенегал, Южная Корея, Швейцария – по 13 миллионов евро
  7. Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Саудовская Аравия, Тунис, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Канада, Камерун, Сербия, Уругвай, Гана – по 9 миллионов евро

В сравнении с предыдущими чемпионатами мира, то сумма призовых на ЧМ-2022 выросла. В 2014 году она составляла 358 миллионов евро, в то время как на ЧМ-2018 сборные распределили 400 миллионов евро. В 2022 году общий призовой фонд составил 440 миллионов евро.

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
23.12.2022 в 10:47
Солідні премії? За 220 мільярдів доларів вартості ЧС? Солідні були б, якби до них дописали хоча б один нуль. Бодай національні федерації могли б звітувати про тисячі фтбольних полів для їх країн.
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