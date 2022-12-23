Ориентиры для Мбаппе. Пять голеадоров ЧМ, которых Килиану нужно превзойти

Да, Франция уступила Аргентине. Да, Лионель Месси поднял над головой вожделенный кубок и наконец закрыл давний гештальт. Весь мир пристально следил за событиями, многие разделили триумф "альбиселесте", но мы не можем не похвалить "ле бле", в частности, Килиана Мбаппе.

Нападающий выдал отличный турнир – мало оборонялся, о чем свидетельствует статистика, зато исправно атаковал и в конце концов стал лучшим голеадором. Восемь мячей - серьезное наследие, благодаря которому Килиан существенно продвинулся в рейтинге бомбардиров ЧМ за время его существования. Всего же исполнитель отметился 12 точными выстрелами (напоминаем предыдущие четыре были организованы на территории страны-оккупанта) и теперь разделяет шестую строчку вместе с Пеле.

Учитывая возраст Мбаппе, почти нет сомнений, что он впоследствии возглавит легендарный список. Пока там председательствует другая пятерка - хвалим мастодонтов.

Лионель Месси (13 голов/26 матчей)

ЧМ-2006 – 1

ЧМ-2014 – 4

ЧМ-2018 – 1

ЧМ-2022 – 7

До 2022 года Лионель Месси выступал очень неоднородно: в 2006-м ходил в перспективных и находился в процессе становления; 2010-й - вообще лучше не вспоминать, хотя в ЮАР приехал действующий обладатель "ЗМ".

Бразильский Мундиаль Лео начал отлично - помог одолеть Боснию и Герцеговину (2:1), расколол Иран (1:0) и дублем выстрелил против Нигерии (3:2). Казалось, что перформанс будет продолжаться, но с наступлением плей-офф аргентинец умолк. Да, был важный ассист в борьбе со Швейцарией (1:0), однако не этого ожидали от одного из лучших исполнителей планеты.

Такую трансформацию трудно объяснить, хотя все указывало на отстраненность Месси от коллектива (ходили слухи, что роль лидера в раздевалке принял Хавьер Маскерано). Да и не забывайте об уровне последующих соперников – Бельгия, Нидерланды и Германия отнюдь не выглядели мальчиками для избиения.

ЧМ-2018 - тоже из категории "стереть из памяти как можно скорее". Внутренние разборки и неправильная оценка конкурентов стоили Аргентине репутации, а сам Месси напомнил о себе только с Нигерией (2:1).

Хорошо, что в Катаре мы увидели другого Лео – злого, мотивированного, готового отстаивать общие интересы, а не держаться в стороне в статусе особого гения. Кто-то скажет: разве пенальти Саудовской Аравии, Нидерландам, Хорватии и Франции – это показатель качества? Воздействие аргентинца не переоценить - он постоянно работал на команду (три результативных передачи не трансформировались из воздуха) и нередко брал ответственность на себя (как с Мексикой, Австралией или в финале). Браво.

Жюст Фонтен (13 голов/6 матчей)

Жюст Фонтен – уникальная личность, рекорд которой до сих пор не побит. Тринадцать голов на ЧМ-1958 – невероятная величина, которая, возможно, будет взята с расширением формата в 2026 году. Если оглянуться назад, то кроме Фонтена только двое игроков зафиксировали двузначное число в течение одной кампании - Шандор Кочиш (11 на ЧМ-1954) и Герд Мюллер (10 на ЧМ-1970).

Самое интересное, что в Швеции Жюст воспринимался звездой, известной сугубо в пределах родины. Центрфорвард мог похвастаться знаковыми наградами (2 чемпионства и столько же национальных кубков, завоеванных с "Реймсом"), также поражало звание лучшего страйкера сезона 1957/58 (34 мяча). Однако поездка на ЧМ внесла Жюста в высшую лигу – из нападающего, призванного дополнить Раймона Копа, он в одночасье проснулся легендой.

Если Копа искал моменты между линиями, любил развить скорость, прежде чем нанести удар, то Фонтен сновал возле штрафной и ждал. Как видим, такая тактика принесла безумные плоды – хет-трик против Парагвая (7:3), дубль – югославам (2:3), победный гол Шотландии (2:1), позволивший "гальским петухам" преодолеть групповой барьер.

Далее – не меньшая феерия: дубль – Северной Ирландии (4:0), попытка спасти поединок с Бразилией (2:5) и огненная битва за бронзу, где Фонтен разродился покером против ФРГ (6:3). Жаль, что больше француз не бывал в Мундиалях – в двадцать восемь завершил карьеру под давлением травм. В дальнейшем стал успешным бизнесменом, неплохим тренером, сейчас колумнист и иногда появляется на телевидении. В восемьдесят девять.

Герд Мюллер (14 голов/13 матчей)

ЧМ-1970 – 10

ЧМ-1974 – 4

Герд Мюллер является одним из самых ярких представителей "манншафт" и автором ряда рекордов. Достижение Фонтена было не под силу целых шестнадцать лет, но не удивительно, что он подчинился именно такому гению. Мюллер не выглядел атлетом (и даже имел немного жирку), однако владел убийственной реализацией – как ни старался тот же Роберт Левандовский, но все равно не смог превзойти успехи гера Герда на просторах Бундеслиги.

Как известно, в сборной ситуация несколько иная, правда, здесь не следует игнорировать очевидные вещи – Мирослав Клозе банально принял участие в большем количестве поединков. Мюллеру понадобилось шестьдесят две встречи, чтобы забить шестьдесят девять, причем четырнадцать голов пришлись именно на ЧМ.

И как же прекрасно Бомбардир нации выглядел в Мексике в 1970-м – игра, практически самостоятельно сделанная против Марокко (2:1), два подряд хет-трика (с Болгарией и Перу соответственно), чрезвычайно важный выстрел Англии (3:2), действующему обладателю трофея. Италия пропустила дважды, но на то полуфинал и стал матчем столетия, что в нем выпал достойный соперник - "скуадра адзурра" упорствовала, перевела сценарий поединка в дополнительное время и все же превзошла ФРГ (4:3). Что поделаешь, если на одного Мюллера находится свой Джанни Ривера.

На домашнем Мундиале Мюллер был не столь результативным, однако это не умаляет влияние на команду: благодаря его усилиям спасовали Австралия (3:0), Югославия (2:0) и симпатичная Польша имени Казимежа Дэйны и Гжегожа Лято (1:0). В финале Мюллер также о себе напомнил - ФРГ и близко не считалась фаворитом (Нидерланды со своим тотальным стилем разрывали все и всех), однако немец перевернул игру на исходе первого тайма и деморализовал "оранжевых" (2:1). Аплодируем стоя – гол не только гарантировал кубок, но и одновременно подвинул рекорд Фонтена. Красиво.

Роналдо (15 голов/19 матчей)

ЧМ-1998 – 4

ЧМ-2002 – 8

ЧМ-2006 – 3

В 1994 году Роналдо не был привлечен ни в одном матче и застенчиво стоял рядом с триумфаторами американского Мундиаля. Через четыре года бразилец предстал в качестве обладателя ЗМ-1997 и считался тем, кто должен принести южноамериканцам очередной кубок.

Нет смысла описывать добродетели Роналдо – несмотря на травмы, дальнейшие проблемы с весом и дисциплиной, он был и является эталоном центрфорварда. Во Франции совсем немного не хватило, чтобы защитить титул - если на протяжении дистанции футболист тянул (с ним не справились Марокко, дважды Чили и Нидерланды в 1/2), то в решающем поединке произошла беда. Существует немало историй и басен, почему Роналдо так плохо провел финал – версии с эпилепсией, остановкой сердца и так далее. Впрочем, факт остается фактом - "гальские петухи" разбили Бразилию 3:0.

В 2002-м подобных эксцессов не было – Роналдо летал по полю (и это после страшной травмы колена!) и показал настоящую феерию. Ему не удалось отличиться только против Англии - в остальных случаях Феномен подтверждал свое прозвище. Турция, Китай, Коста-Рика (дубль), Бельгия, снова Турция в полуфинале и в конце концов нокаутировавший дубль Оливера Кана - это нечто фантастическое. Многие сожалеют, что проиграла именно Германия, указывает на неоптимальную форму голкипера, но кому, как не Роналдо, знать о повреждениях?

Поездка в Германию показалась более скупой – все испортил Зинедин Зидан. Чувствовалось, что Роналдо тяжеловат (с Хорватией и Австралией не сыграл все 90 минут), но магия еще присутствовала - второй мяч Японии (4:1) пушкой расстрелял бедного Йосикацу Кавагути. Ну и с Ганой (3:0) Зубастик забил пятнадцатый, побив рекорд, который держался более четверти века.

Мирослав Клозе (16 голов/24 матчей)

ЧМ-2002 – 5

ЧМ-2006 – 5

ЧМ-2010 – 4

ЧМ-2014 – 2

У Мирослава Клозе есть особенность – при отсутствии эстетизма, свойственного большинству форвардам (знаменитые кульбиты не считаются), немец искусно включался в эпизоды и их реализовывал. Примечательно, что на ЧМ-2002 все пять мячей – Саудовской Аравии (хет-трик), Ирландии и Камеруну – были проведены в однообразной манере. В прыжке – головой, в падении – тоже головой – кажется, все просто, а повторить сложно.

Да, Миро был зависим от партнеров (условные Михаэль Баллак или Лукас Подольски сделали не меньшее дело своими ассистами), но очевидно – если Клозе получал мяч, то он оказывался в сетке. Стабильность – вот благодаря чему исполнитель долгое время находился на плаву и высоко котировался тренерским штабом. Заметьте, что после 2014-го "манншафт" так и не нашли достойную замену, классического "наконечника", способного, пусть и не эффектно, зато эффективно завершить момент.

Трудолюбие принесло вожделенные дивиденды: еще пять голов на родине (причем Клозе спас положение против Аргентины и дал возможность для выхода в полуфинал) и четыре - на полях ЮАР (пострадали Австралия, Англия и вышеупомянутые Альбиселесте).

В Бразилию Миро приехал в "предпенсионном" возрасте, однако сделал то, что от него ждали - вытащил ничью в борьбе с Ганой (2:2) и присоединился к культовому разгрому "пентакампеонов" (7:1). Не символично ли, что такой трудоголик, как Клозе, переплюнул Роналдо на его же земле?

Если Мбаппе и дальше будет забивать стахановскими темпами, то должен столкнуть с пьедестала Мирослава Клозе. В 2026-м Килиану будет двадцать семь – идеальный футбольный возраст, чтобы переписать историю.