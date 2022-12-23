Есть ли Андрей Шевченко? Польша определилась с приоритетными вариантами на пост тренера

Польская федерация работает над поиском нового главного тренера. Недавно национальную сборную покинул Чеслав Михневич.

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Meczyki.pl передает, что ныне в списке числятся три приоритетных варианта - Роберто Мартинес (экс-тренер Бельгии), Владимир Петкович (экс-тренера "Бордо") и Эрве Ренар (наставник Саудовской Аравии).

Касательно кандидатуры Андрея Шевченко ничего неизвестно. Ранее были слухи о его возможных переговорах с польской федерацией, однако сейчас экс-наставника сборной Украины его также связывают с местом президента УАФ.

Напомним, что Польша на Чемпионате мира сумела выйти из группы, однако в 1/8 проиграла Франции.