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Есть ли Андрей Шевченко? Польша определилась с приоритетными вариантами на пост тренера
Есть интересные имена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польская федерация работает над поиском нового главного тренера. Недавно национальную сборную покинул Чеслав Михневич.
Meczyki.pl передает, что ныне в списке числятся три приоритетных варианта - Роберто Мартинес (экс-тренер Бельгии), Владимир Петкович (экс-тренера "Бордо") и Эрве Ренар (наставник Саудовской Аравии).
Касательно кандидатуры Андрея Шевченко ничего неизвестно. Ранее были слухи о его возможных переговорах с польской федерацией, однако сейчас экс-наставника сборной Украины его также связывают с местом президента УАФ.
Напомним, что Польша на Чемпионате мира сумела выйти из группы, однако в 1/8 проиграла Франции.
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