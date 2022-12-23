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"Мы сильные кандидаты". Глава Федерации футбола Испании - о совместной заявке с Украиной на ЧМ
Луис Рубиалес прокомментировал проведения Мундиаля-2030
Фото: rfef.es
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал совместную заявку Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира в 2030 году.
"Мы продолжаем двигаться вперед с идеей проведения чемпионата мира по футболу. Мы могли бы это сделать за несколько месяцев, но с тем временем и серьезностью, с которой мы работаем, мы сильные кандидаты", – цитирует Рубиалеса пресс-служба федерации футбола Испании.
Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году. На право провести мировое первенство претендуют также совместные заявки Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.
Напомним, что Мундиаль-2026 пройдет в США, Канаде и Мексики.
???? "Seguimos con la ilusión de albergar, junto a Portugal y a Ucrania, un Mundial".— RFEF (@rfef) December 22, 2022
???? "Presentaremos una solicitud para optar a la ayuda pública ofertada en el Boletín Oficial del Estado -con carácter finalista a la candidatura-"
— Luis Rubiales#AsambleaRFEF2022 pic.twitter.com/LlmKZvNiUg
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