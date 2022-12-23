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"Мы сильные кандидаты". Глава Федерации футбола Испании - о совместной заявке с Украиной на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Луис Рубиалес прокомментировал проведения Мундиаля-2030

"Мы сильные кандидаты". Глава Федерации футбола Испании - о совместной заявке с Украиной на ЧМ

Фото: rfef.es

Новина українською

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал совместную заявку Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира в 2030 году.

"Мы продолжаем двигаться вперед с идеей проведения чемпионата мира по футболу. Мы могли бы это сделать за несколько месяцев, но с тем временем и серьезностью, с которой мы работаем, мы сильные кандидаты", – цитирует Рубиалеса пресс-служба федерации футбола Испании.

Место проведения ЧМ-2030 будут определять все 211 членов ФИФА на конгрессе организации в 2024 году. На право провести мировое первенство претендуют также совместные заявки Марокко, Уругвай/Аргентина/Парагвай/Чили и Египет/Греция/Саудовская Аравия.

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Напомним, что Мундиаль-2026 пройдет в США, Канаде и Мексики.

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В статье: Украина Испания Португалия Чемпионат Мира Луис Рубиалес
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