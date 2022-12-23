  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Удар через себя. Стал известен лучший гол чемпионата мира-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удар через себя. Стал известен лучший гол чемпионата мира-2022

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Кто же?

Удар через себя. Стал известен лучший гол чемпионата мира-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

25-летний бразилец отличился в матче против команды Сербии (2:0) в рамках первого тура группового этапа Мундиаля. Форвард принял мяч и красивым ударом через себя отправил его в ворота соперника. К слову, в том поединке он оформил дубль.

В голосовании болельщиков он опередил Салема Аль‑Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппеа (Франция), Пэк Сын‑Хо (Южная Корея) и Неймара (Бразилия).

Ранее сообщалось, что бразилец пройдет дополнительное медобследование после травмы на ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Сербия Чемпионат Мира-2022 Ришарлисон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде