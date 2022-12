Удар через себя. Стал известен лучший гол чемпионата мира-2022

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

25-летний бразилец отличился в матче против команды Сербии (2:0) в рамках первого тура группового этапа Мундиаля. Форвард принял мяч и красивым ударом через себя отправил его в ворота соперника. К слову, в том поединке он оформил дубль.

В голосовании болельщиков он опередил Салема Аль‑Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппеа (Франция), Пэк Сын‑Хо (Южная Корея) и Неймара (Бразилия).

Ранее сообщалось, что бразилец пройдет дополнительное медобследование после травмы на ЧМ-2022.

???????????? @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your ???? Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9