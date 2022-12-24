Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира

Вы точно видели миллионы фанатов на улицах Буэнос-Айреса.

Вы, вероятно, читали, что два молодых парня прыгнули на автобус со сборной прямо с моста. Один долетел как надо, а другой ударился об асфальт; врачи спасти не смогли.

По официальным данным, во время бурных празднований победы на ЧМ в Аргентине погибли двое; пресса, однако, называет цифры в несколько десятков человек. Это неудивительно, если учесть безумие, охватившее страну.

Вы наверняка чувствовали facepalm от отвратительного поведения Дибу Мартинеса в отношении Мбаппе и удивлялись, что сборную вывозили вертолетами из-за размеров толпы.

Так вот, все описанное выше – аргентинская норма. Учитывая местный темперамент, празднования могли пройти даже хуже.

А вот что для "Страны серебра" удивительно, так это главный тренер, который на Кубке мира говорит:

"Выигрываем мы или проигрываем, но солнце в любом случае взойдет завтра на рассвете. Не теряйте голову, это только игра".

***

До сих пор Аргентина побеждала на мундиалях исключительно под руководством титанов.

Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – не просто тренеры, но и футбольные философы с собственными концепциями, и каждый был как ураган.

Лионель Скалони на их фоне маленький беспомощный мальчик. Узнав, что именно ему доверят главную сборную, Диего Марадона чуть не заплакал:

"Скалони – хороший малый, но сборная? Я бы не доверил ему работу регулировщика на дороге. И это в то время, когда Папу Мартино забирает Мексика!"



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Что ж, Скалони столкнулся с Мартино в Катаре, и если жизнь после смерти существует, Марадона видел, чем все закончилось. Мексика проиграла, пропустив дважды и не создав ничего в ответ. Впрочем, разве только один Диего ошибался?

Аргентинцы десятилетиями искали нового гения, который вернул бы сборной славу, упорно не замечая, что тот уже был - просто не на скамейке, а на поле.

Пекерман, Сабелья, Сампаоли, сам Марадона – эти поиски чуть не разрушили Месси международную карьеру, прежде чем Скалони открыл окно и впустил свежий воздух.

Тормозит полузащита? Замени старого Гомеса на молодого Макаллистера. Лаутаро не забивает? Попробуй Хулиана Альвареса. Энцо не забил пенальти? Отдай удар Дибале. И главное – помоги играть Месси, потому что это сперва его команда, а уже потом твоя.

Lionel Scaloni will be the second youngest Argentine coach to reach the ???? final at age 44 however in 1930 Juan Jose Tramutola at only 27 years took Argentina ???????? to the Final vs Uruguay ???????? but lost in the final. Can Scaloni change that....@SSFootball @SuperSportTV pic.twitter.com/rBnhGKAoUp — baba mthethwa (@hothaata) December 17, 2022

До Кубка мира через здравый смысл и очевидные решения – таков был их путь.

***

"Я не звезда. Я родился и вырос в деревне, где люди пашут землю, занимаются животноводством; там очень однообразная жизнь. Проснись в 6 утра, обойди поля, проверь, в порядке ли коровы, нет ли жуков на посевах, на подсолнухах, на пшенице; тогда поезжай домой, поешь, сиеста, еще один выезд на поля. У нас принято дружить с соседями и говорить прямо, как оно есть. В том же духе я играл футбол. Правый защитник – это правый защитник, а не фальшивая четверка", – улыбается Скалони.

Он действительно был невыдающимся игроком, хотя постоянно вертелся среди таких. В 97-м Лионель выиграл молодежный ЧМ бок о бок с Аймаром, Самуэлем, Камбьяссо, Рикельме; дальше был золотой "Депортиво"-2000, где Скалони закрывал правую бровку, а Рой Макай, Джалминья, Паулета, Мауро Силва делали игру.

Впоследствии к ним присоединились Валерон, Пандиани, Сампайо, Тристан, так что Скалони понадобился весь его игровой и человеческий интеллект, дабы удержаться в такой компании.

Тренер Хавьер Ирурета однажды признавал, что из его подопечных только Эрнесто Вальверде мог конкурировать со Скалони в плане ума, "но даже он был не таким".

Лионель менялся, как того требовала ситуация; делал, что от него просили – и поэтому без видимых задатков держался в топах. Перед ЧМ-2006 его даже взяли в сборную, выбросив суперветерана Хавьера Дзанетти. В это время Скалони и познакомился с Месси - оба преимущественно грели скамейку, поэтому было время поговорить.

И нет, это была не судьба, как кто-то скажет. Реакция на вызовы – вот, что действительно определяет, кому достанется Кубок мира.

***

И еще Скалони умеет терпеть - плюс одно ценное качество для тренера.

В финале Кубка Англии-2006 он выбил мяч в центр поля на последних минутах при счете 3:2, и уже через несколько секунд Стивен Джеррард перевел игру в овертайм.

"Я не смогу его простить. Этот вынос нам слишком дорого обошелся. Это какое-то безумие. Все, что было нужно, это убить ту минуту времени, секундомер уже был запущен. Никакой тренер не скажет в такой момент отдавать мяч. И это решение очень контрастировало со Скалони, которого я знал – он был наш самый умный, самый сообразительный игрок", – Алан Пардью плохо держал удар и докатился до софийского ЦСКА.

В то же время Скалони признал ошибку, но не остановился, нашел новый смысл:

"Ну да, там отчасти была моя вина, и это изменило мою жизнь. "Вест Хэм" не стал меня подписывать, я вернулся в Испанию. Но если бы этого не произошло, я бы не встретил свою будущую жену".

И так постоянно. Скалони – будто и не аргентинец вовсе – в решающие минуты включал голову, а не сердце; ничто не могло нанести ему решающий урон.

"Скалони играл у меня в "Лацио", а впоследствии я позвал его в "Аталанту". Невероятный человек, сердце команды, лидер раздевалки. Ну, а с другой стороны, он очень раздражал, потому что после каждого матча приходил, и начиналось: "Мистер, на вашем месте я бы сделал вот так…" Лионель все анализировал и было понятно, что он станет тренером", - рассказывает Эдоардо Рея.

Между ними царило взаимоуважение, и Скалони сильно переживал из-за постоянных травм. Однажды даже вышел играть на обезболивающем, но оно перестало действовать уже в конце первого тайма:

"Я тогда попросил заменить меня из-за предупреждения. Я не сказал ему, что снова сломался после стольких месяцев лечения. Я просто не смог".

Долгие годы Лионель был послом не только здравого смысла, но и преданности и уважения в футболе. И это тоже ответ, почему Аргентина прямо сейчас обладатель Кубка мира. Простые ценности и голова на плечах решают.

***

Ну, а остальное сделало мастерство игроков, которых у Аргентины всегда хватало.

Начиная с 2006-го, Альбиселесте могли положиться на Лионеля Месси, но не понимали, как это правильно сделать. Также были Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Маскерано, Тевес, Банега – вероятно, лучшее в истории поколение – но и его таланты растратили впустую.



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А что Скалони? Он никогда не тренировал профессиональные клубы, лишь немного помогал тестю с молодежью на Мальорке, но его дар здравого смысла сделал свое дело:

"Если вы будете настаивать на своем оригинальном стиле до последнего, то это добром не закончится. Вы проиграете".

И он приспособился к футболистам – вот так просто. А еще дал свободу и одновременно защиту Месси, который только в каденцию своего тезки начал ездить в сборную с радостью в глазах; говорят, что даже хочет дотянуть до ЧМ-2026, представляете?

⚠️ | QUICK STAT



Argentina in competitive matches under Lionel Scaloni:



???? 37 matches

✅ 26 wins (including extra time)

???? 8 draws

❌ 3 defeats

???? #FIFAWorldCup

???? Copa América



A remarkable record by La Scaloneta. ???????????????? pic.twitter.com/eYt2ayXv6t — Sofascore (@SofascoreINT) December 18, 2022

Конечно, без Скалони этого бы не было - как бы не было и победы на Копа Америка, уверенности в сериях пенальти, реабилитации после фиаско с Саудовской Аравией и чемпионского парада, который свел с ума миллионы аргентинцев, только не его самого.

"Если ты считаешь себя большим, чем ты есть, ты уже мертв. Кто-то сказал мне: "Ты теперь важнее президента". Я ответил: "Нет, ты не прав". Возможно, это помогает другим, но я только футбольный тренер. Я повторяю игрокам, что они только футболисты и все. Наше слово не важнее чьего-либо другого. Побеждать не значит делать все, что хочешь. Возможно, люди к этому не привыкли. Возможно, они говорят: "Этот парень злой". Но я нормальный".

Впечатляет, да? Скалони не футбольный гений, тут он прав, но учитывая бешеное давление, а еще выигранный Кубок мира, его выдержка и здравый смысл, согласитесь, тоже тянут на некоторую гениальность.