  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Нормальный в стране сумасшедших

Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вы точно видели миллионы фанатов на улицах Буэнос-Айреса.

Вы, вероятно, читали, что два молодых парня прыгнули на автобус со сборной прямо с моста. Один долетел как надо, а другой ударился об асфальт; врачи спасти не смогли.

По официальным данным, во время бурных празднований победы на ЧМ в Аргентине погибли двое; пресса, однако, называет цифры в несколько десятков человек. Это неудивительно, если учесть безумие, охватившее страну.

Вы наверняка чувствовали facepalm от отвратительного поведения Дибу Мартинеса в отношении Мбаппе и удивлялись, что сборную вывозили вертолетами из-за размеров толпы.

Так вот, все описанное выше – аргентинская норма. Учитывая местный темперамент, празднования могли пройти даже хуже.

А вот что для "Страны серебра" удивительно, так это главный тренер, который на Кубке мира говорит:

"Выигрываем мы или проигрываем, но солнце в любом случае взойдет завтра на рассвете. Не теряйте голову, это только игра".

***

До сих пор Аргентина побеждала на мундиалях исключительно под руководством титанов.

Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – не просто тренеры, но и футбольные философы с собственными концепциями, и каждый был как ураган.

Лионель Скалони на их фоне маленький беспомощный мальчик. Узнав, что именно ему доверят главную сборную, Диего Марадона чуть не заплакал:

"Скалони – хороший малый, но сборная? Я бы не доверил ему работу регулировщика на дороге. И это в то время, когда Папу Мартино забирает Мексика!"

Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира - изображение 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amilcar Orfali

Что ж, Скалони столкнулся с Мартино в Катаре, и если жизнь после смерти существует, Марадона видел, чем все закончилось. Мексика проиграла, пропустив дважды и не создав ничего в ответ. Впрочем, разве только один Диего ошибался?

Аргентинцы десятилетиями искали нового гения, который вернул бы сборной славу, упорно не замечая, что тот уже был - просто не на скамейке, а на поле.

Пекерман, Сабелья, Сампаоли, сам Марадона – эти поиски чуть не разрушили Месси международную карьеру, прежде чем Скалони открыл окно и впустил свежий воздух.

Тормозит полузащита? Замени старого Гомеса на молодого Макаллистера. Лаутаро не забивает? Попробуй Хулиана Альвареса. Энцо не забил пенальти? Отдай удар Дибале. И главное – помоги играть Месси, потому что это сперва его команда, а уже потом твоя.

До Кубка мира через здравый смысл и очевидные решения – таков был их путь.

***

"Я не звезда. Я родился и вырос в деревне, где люди пашут землю, занимаются животноводством; там очень однообразная жизнь. Проснись в 6 утра, обойди поля, проверь, в порядке ли коровы, нет ли жуков на посевах, на подсолнухах, на пшенице; тогда поезжай домой, поешь, сиеста, еще один выезд на поля.

У нас принято дружить с соседями и говорить прямо, как оно есть. В том же духе я играл футбол. Правый защитник – это правый защитник, а не фальшивая четверка", – улыбается Скалони.

Он действительно был невыдающимся игроком, хотя постоянно вертелся среди таких. В 97-м Лионель выиграл молодежный ЧМ бок о бок с Аймаром, Самуэлем, Камбьяссо, Рикельме; дальше был золотой "Депортиво"-2000, где Скалони закрывал правую бровку, а Рой Макай, Джалминья, Паулета, Мауро Силва делали игру.

Впоследствии к ним присоединились Валерон, Пандиани, Сампайо, Тристан, так что Скалони понадобился весь его игровой и человеческий интеллект, дабы удержаться в такой компании.

Тренер Хавьер Ирурета однажды признавал, что из его подопечных только Эрнесто Вальверде мог конкурировать со Скалони в плане ума, "но даже он был не таким".

Лионель менялся, как того требовала ситуация; делал, что от него просили – и поэтому без видимых задатков держался в топах. Перед ЧМ-2006 его даже взяли в сборную, выбросив суперветерана Хавьера Дзанетти. В это время Скалони и познакомился с Месси - оба преимущественно грели скамейку, поэтому было время поговорить.

И нет, это была не судьба, как кто-то скажет. Реакция на вызовы – вот, что действительно определяет, кому достанется Кубок мира.

***

И еще Скалони умеет терпеть - плюс одно ценное качество для тренера.

В финале Кубка Англии-2006 он выбил мяч в центр поля на последних минутах при счете 3:2, и уже через несколько секунд Стивен Джеррард перевел игру в овертайм.

"Я не смогу его простить. Этот вынос нам слишком дорого обошелся. Это какое-то безумие. Все, что было нужно, это убить ту минуту времени, секундомер уже был запущен. Никакой тренер не скажет в такой момент отдавать мяч. И это решение очень контрастировало со Скалони, которого я знал – он был наш самый умный, самый сообразительный игрок", – Алан Пардью плохо держал удар и докатился до софийского ЦСКА.

В то же время Скалони признал ошибку, но не остановился, нашел новый смысл:

"Ну да, там отчасти была моя вина, и это изменило мою жизнь. "Вест Хэм" не стал меня подписывать, я вернулся в Испанию. Но если бы этого не произошло, я бы не встретил свою будущую жену".

И так постоянно. Скалони – будто и не аргентинец вовсе – в решающие минуты включал голову, а не сердце; ничто не могло нанести ему решающий урон.

"Скалони играл у меня в "Лацио", а впоследствии я позвал его в "Аталанту". Невероятный человек, сердце команды, лидер раздевалки. Ну, а с другой стороны, он очень раздражал, потому что после каждого матча приходил, и начиналось: "Мистер, на вашем месте я бы сделал вот так…" Лионель все анализировал и было понятно, что он станет тренером", - рассказывает Эдоардо Рея.

Между ними царило взаимоуважение, и Скалони сильно переживал из-за постоянных травм. Однажды даже вышел играть на обезболивающем, но оно перестало действовать уже в конце первого тайма:

"Я тогда попросил заменить меня из-за предупреждения. Я не сказал ему, что снова сломался после стольких месяцев лечения. Я просто не смог".

Долгие годы Лионель был послом не только здравого смысла, но и преданности и уважения в футболе. И это тоже ответ, почему Аргентина прямо сейчас обладатель Кубка мира. Простые ценности и голова на плечах решают.

***

Ну, а остальное сделало мастерство игроков, которых у Аргентины всегда хватало.

Начиная с 2006-го, Альбиселесте могли положиться на Лионеля Месси, но не понимали, как это правильно сделать. Также были Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Маскерано, Тевес, Банега – вероятно, лучшее в истории поколение – но и его таланты растратили впустую.

Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира - изображение 2
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Visionhaus

А что Скалони? Он никогда не тренировал профессиональные клубы, лишь немного помогал тестю с молодежью на Мальорке, но его дар здравого смысла сделал свое дело:

"Если вы будете настаивать на своем оригинальном стиле до последнего, то это добром не закончится. Вы проиграете".

И он приспособился к футболистам – вот так просто. А еще дал свободу и одновременно защиту Месси, который только в каденцию своего тезки начал ездить в сборную с радостью в глазах; говорят, что даже хочет дотянуть до ЧМ-2026, представляете?

Конечно, без Скалони этого бы не было - как бы не было и победы на Копа Америка, уверенности в сериях пенальти, реабилитации после фиаско с Саудовской Аравией и чемпионского парада, который свел с ума миллионы аргентинцев, только не его самого.

"Если ты считаешь себя большим, чем ты есть, ты уже мертв. Кто-то сказал мне: "Ты теперь важнее президента". Я ответил: "Нет, ты не прав". Возможно, это помогает другим, но я только футбольный тренер.

Я повторяю игрокам, что они только футболисты и все. Наше слово не важнее чьего-либо другого. Побеждать не значит делать все, что хочешь. Возможно, люди к этому не привыкли. Возможно, они говорят: "Этот парень злой". Но я нормальный".

Впечатляет, да? Скалони не футбольный гений, тут он прав, но учитывая бешеное давление, а еще выигранный Кубок мира, его выдержка и здравый смысл, согласитесь, тоже тянут на некоторую гениальность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Диего Марадона Депортиво (Ла-Корунья) Лионель Скалони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде