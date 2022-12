Амбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира

Вы точно видели миллионы фанатов на улицах Буэнос-Айреса.

Вы, вероятно, читали, что два молодых парня прыгнули на автобус со сборной прямо с моста. Один долетел как надо, а другой ударился об асфальт; врачи спасти не смогли.

По официальным данным, во время бурных празднований победы на ЧМ в Аргентине погибли двое; пресса, однако, называет цифры в несколько десятков человек. Это неудивительно, если учесть безумие, охватившее страну.

Вы наверняка чувствовали facepalm от отвратительного поведения Дибу Мартинеса в отношении Мбаппе и удивлялись, что сборную вывозили вертолетами из-за размеров толпы.

Так вот, все описанное выше – аргентинская норма. Учитывая местный темперамент, празднования могли пройти даже хуже.

А вот что для "Страны серебра" удивительно, так это главный тренер, который на Кубке мира говорит:

***

До сих пор Аргентина побеждала на мундиалях исключительно под руководством титанов.

Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – не просто тренеры, но и футбольные философы с собственными концепциями, и каждый был как ураган.

Лионель Скалони на их фоне маленький беспомощный мальчик. Узнав, что именно ему доверят главную сборную, Диего Марадона чуть не заплакал:

Что ж, Скалони столкнулся с Мартино в Катаре, и если жизнь после смерти существует, Марадона видел, чем все закончилось. Мексика проиграла, пропустив дважды и не создав ничего в ответ. Впрочем, разве только один Диего ошибался?

Аргентинцы десятилетиями искали нового гения, который вернул бы сборной славу, упорно не замечая, что тот уже был - просто не на скамейке, а на поле.

Пекерман, Сабелья, Сампаоли, сам Марадона – эти поиски чуть не разрушили Месси международную карьеру, прежде чем Скалони открыл окно и впустил свежий воздух.

Тормозит полузащита? Замени старого Гомеса на молодого Макаллистера. Лаутаро не забивает? Попробуй Хулиана Альвареса. Энцо не забил пенальти? Отдай удар Дибале. И главное – помоги играть Месси, потому что это сперва его команда, а уже потом твоя.

Lionel Scaloni will be the second youngest Argentine coach to reach the ???? final at age 44 however in 1930 Juan Jose Tramutola at only 27 years took Argentina ???????? to the Final vs Uruguay ???????? but lost in the final. Can Scaloni change that....@SSFootball @SuperSportTV pic.twitter.com/rBnhGKAoUp