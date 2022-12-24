Марчиняк: Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков

Польский судья Шимон Марчиняк, который работал на матче финала ЧМ-2022, ответил на критику, связанную с забитым Лионелем Месси голом на 108 минуте:

"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", – сказал Марчиняк.