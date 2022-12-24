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Марчиняк: Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков

Чемпионат мира FIFA
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Арбитр ответил на критику

Марчиняк: Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков

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Польский судья Шимон Марчиняк, который работал на матче финала ЧМ-2022, ответил на критику, связанную с забитым Лионелем Месси голом на 108 минуте:

"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", – сказал Марчиняк.

Напомним, ранее французская газета L’Equipe написала о том, что гол Лионеля Месси на 108-й минуте матча нельзя было засчитывать, так как на поле были запасные аргентинской сборной.

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В статье: Лионель Месси Аргентина ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Национальная сборная Франции
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Источник:
ZachLowy

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