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Марчиняк: Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков
Арбитр ответил на критику
Польский судья Шимон Марчиняк, который работал на матче финала ЧМ-2022, ответил на критику, связанную с забитым Лионелем Месси голом на 108 минуте:
"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.
Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", – сказал Марчиняк.
Напомним, ранее французская газета L’Equipe написала о том, что гол Лионеля Месси на 108-й минуте матча нельзя было засчитывать, так как на поле были запасные аргентинской сборной.
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