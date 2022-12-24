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Мартинес: Я мечтал взять титул на Чемпионате мира, чтобы доказать, что Месси - лучший в мире

Чемпионат мира FIFA
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Вратарь очень уважает своего партнера по команде

Мартинес: Я мечтал взять титул на Чемпионате мира, чтобы доказать, что Месси - лучший в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола:

"Месси – лучший игрок на планете. Как вратарь я мечтал взять титул на чемпионате мира для лучшего в мире, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории", – сказал вратарь.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Тогда Мартинес справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман.

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В статье: Лионель Месси Эмилиано Мартинес
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Источник:
Cadena Cer

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