Мартинес: Я мечтал взять титул на Чемпионате мира, чтобы доказать, что Месси - лучший в мире

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола:

"Месси – лучший игрок на планете. Как вратарь я мечтал взять титул на чемпионате мира для лучшего в мире, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории", – сказал вратарь.