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Экс-тренер Португалии Бенту: Сегодня сборная уже не так сильно зависит от Роналду, как раньше

Чемпионат мира FIFA
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Влияние Криштиану осталось в прошлом?

Экс-тренер Португалии Бенту: Сегодня сборная уже не так сильно зависит от Роналду, как раньше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что национальная команда уже не так сильно зависит от Криштиану Роналду, как раньше.

"Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.

Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Бенту.

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В статье: Криштиану Роналду Паулу Бенту Национальная сборная Португалии
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Источник:
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