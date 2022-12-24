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Экс-тренер Португалии Бенту: Сегодня сборная уже не так сильно зависит от Роналду, как раньше
Влияние Криштиану осталось в прошлом?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что национальная команда уже не так сильно зависит от Криштиану Роналду, как раньше.
"Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.
Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Бенту.
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