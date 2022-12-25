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Роналдо: Сборной Бразилии не хватило более стратегического подхода на Чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
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Команда Тите могла иметь более позитивные результаты, по мнению экс-игрока

Роналдо: Сборной Бразилии не хватило более стратегического подхода на Чемпионате мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо оценил выступление национальной команды на ЧМ-2022:

"Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.

Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола.

Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить. Не хватало только этого", – резюмировал Роналдо.

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В статье: ЧМ-2022 Роналдо Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Apostagolos

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