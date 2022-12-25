Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналдо: Сборной Бразилии не хватило более стратегического подхода на Чемпионате мира
Команда Тите могла иметь более позитивные результаты, по мнению экс-игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо оценил выступление национальной команды на ЧМ-2022:
"Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.
Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола.
Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник просто бегал и терял веру в способность что-то изменить. Не хватало только этого", – резюмировал Роналдо.
Популярное сейчас
- Хави назвал семерых неприкосновенных игроков Барсы. Одному из них уже 34 года
- Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграл вничью в чемпионате ОАЭ. Клуб идет на седьмом месте
- Сергей Палкин: ФИФА уничтожает украинский футбол
- Солидные премии. Сколько призовых получили сборные за участие в ЧМ-2022
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
- 08:30 Зарубежные Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси
- 15:15 Зарубежные Ориентиры для Мбаппе. Пять голеадоров ЧМ, которых Килиану нужно превзойти
- 06:35 Украинские Сити переиграл Ливерпуль, Ротань останется тренером молодежки. Главные новости за 22 декабря