  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дата возвращения Месси в Париж после Чемпионата мира до сих пор неизвестна
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дата возвращения Месси в Париж после Чемпионата мира до сих пор неизвестна

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Игрок получил право на отдых

Дата возвращения Месси в Париж после Чемпионата мира до сих пор неизвестна

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Пока не известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "ПСЖ". Игрок получил отдых после триумфа на ЧМ,

В то же время известно, что по договоренности с клубом аргентинец должен войти в тренировочный процесс до конца декабря.

Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ЧМ-2022 Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hadrien_grenier

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде