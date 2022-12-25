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Дата возвращения Месси в Париж после Чемпионата мира до сих пор неизвестна
Игрок получил право на отдых
Фото: twitter.com/PSG_inside
Пока не известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "ПСЖ". Игрок получил отдых после триумфа на ЧМ,
В то же время известно, что по договоренности с клубом аргентинец должен войти в тренировочный процесс до конца декабря.
Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.
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Источник:hadrien_grenier
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