Дата возвращения Месси в Париж после Чемпионата мира до сих пор неизвестна

Пока не известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "ПСЖ". Игрок получил отдых после триумфа на ЧМ,

В то же время известно, что по договоренности с клубом аргентинец должен войти в тренировочный процесс до конца декабря.

Клуб с пониманием относится к тому, что Месси нужно отпраздновать победу на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Лео будет отталкиваться от собственных ощущений при принятии решения.