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Эвра: После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Марадоны
Француз считает это достижение знаковым для Лионеля
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Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о месте Лионеля Месси в истории футбола:
"После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.
Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.
Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей", – сказал Патрис.
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