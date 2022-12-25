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Эвра: После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Марадоны

Чемпионат мира FIFA
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Француз считает это достижение знаковым для Лионеля

Эвра: После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Марадоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о месте Лионеля Месси в истории футбола:

"После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.

Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.

Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей", – сказал Патрис.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Патрис Эвра ЧМ-2022
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Источник:
Sportskeeda

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