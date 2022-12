Триумф мерзавцев во главе с Месси. Критический взгляд на победу Аргентины ЧМ-2022

Написать все это было огромное желание еще сразу после финала, более того, суть всех жестких претензий сформировалась после полуфинала с Нидерландами, однако я попытался сделать паузу. Так сказать, остыть и писать об этом со "свежей головой". Но ничего не изменилось.

Первое, что я должен отметить, это очевидная справедливость победы Аргентины на этом чемпионате мира. Она была наиболее последовательна среди главных фаворитов и выиграла именно поэтому. В финале в течение первых 70-ти минут она тихо и спокойно раскатывала вроде бы очень мощную Францию. Если учесть предыдущие триумфы Аргентины, то нынешний – лучший. В 1978-м классную команду Кемпеса и Ардилеса тянули за уши в самой позорной манере, матч против Перу (он стал пропуском в финал) уже все, кто имел совесть, признали договорным. В 1986-м такого не было. Был гений и злодей Марадона, но его два гола Англии так и остались иллюстрациями Добра и Зла. Если кто-то идеализирует чемпионов мира в Мексике, то я советую посмотреть весь матч против Уругвая. Очень советую понимать солидность победы "алби-селесте" в Катаре.

Итак, мы отметили, что автор этого текста критически относится ко всем победам, но не является аргентинофобом. В этом его можно немного подозревать, ведь он полу-чилиец, а соседи традиционно очень "любят" друг друга, но все же реальной аллергии на страну Серебра у меня нет.

Следовательно, должен заявить, что нынешних чемпионов мира я считаю командой негодяев и долбограев. Объяснение тому очень простое – поведение. Только за два матча + все, что после них, аргентинцы смогли выставить себя перед миром свирепыми дебилами и гопотой – рожденными ползать и рыгать.

Речь идет не об "ушах" Месси перед Ван Гаалом или радостном издевательстве над нидерландцами. Это как раз нормы и даже краски матча, когда эмоция находит свой выход. В таких случаях стоит упомянуть не только то, что нидерландцы тоже вели себя провокативно, но и, главное, выражение главаря сеннонских галлов Бренна – "Vae victis – горе побежденным". Так было и будет. А вот никогда еще команда-победительница не демонстрировала на чемпионатах мира дерзости уровня Аргентины 2022-го года.

Наибольшим разочарованием стал Месси. Да, он, несомненно, лучший игрок современности и, возможно, самый лучший за все времена. Этот тезис не устаю повторять уже много лет. Но раньше он не был таким как сейчас, по крайней мере, публично. Кстати, нынешнего Месси Аргентина любит не только из-за завоеванного долгожданного титула. Теперь он со своей "быковней" стал ближе к народу, стал одним из них и этим присоединился к Марадоне. Не стоит забывать, что величественный Диего имеет и по сей день статус бога из-за своей "простоты".

Эмилиано "Дибу" Мартинес, несомненно, очень хороший вратарь и его история подъема заслуживает отдельной голливудской ленты, он – воплощение трудолюбия и целеустремленности, открытия (насколько это возможно в современном футбольном мире) мундиаля. Но… Он долбограй. Подчеркиваю, это личное мнение автора и оно категоричное. Даже если представить, что все его проделки были на эмоциях, то все равно он должен был извиниться нормально. Четко и по фактам своих "творений". Этого не произошло. И речь идет о человеке, который с совсем юных лет живет в соединенном королевстве, где подобные проделки в публичном пространстве очень жестко пресекаются. Так что получается, что вратарь Мартинес был "нормальным" на той территории, где закон ужалит его больно за приложение трофея к паху, а вот на других территориях из него вылезает скотская сущность. Именно так – скотская.

С Месси же история еще более отвратительна. Он быконул во время интервью на Вегхорста, а потом вызверился на Нопперта, который протянул ему руку после игры и получил ответные маты. Представьте себе эти же сцены на улице Соловьяненко или Теодора Драйзера в городе Киев (привожу совсем не самые плохие варианты) с участием этих же персонажей. Кажется, тогда на одного Месси в мире стало бы меньше.

Тотально же огорчил "Кун" Агуэро. Лишь недавно он вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем как следствие коронавируса. А его футбольная история была очень яркой и насыщенной. И ни разу в Испании или Англии он не выступал в роли гопоты. После матчей против Нидерландов и Франции этот представитель официальной делегации Аргентины раскрылся во всей "красоте". Триумф быдла.

