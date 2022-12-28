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В Катаре из комнаты, в который жил Месси во время ЧМ, сделают музей

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Об этом объявил сам университет

В Катаре из комнаты, в который жил Месси во время ЧМ, сделают музей

Фото: thepeninsulaqatar.com

Новина українською

Катарский университет, в котором жила сборная Аргентины на чемпионате мира, объявил, что из комнаты в которой поселился Лионель Месси, сделают мини-музей.

Кампус окрасили в бело-голубые тона, развесили изображения команды. Также там можно найти футболки подписанные чемпионами мира.

Комнату Месси оставят в нетронутом виде. На двери красуется "L.Messi" и эмблема Аргентины.

Дата открытия неизвестна. Планируется завершить переоборудование в течение нескольких недель.

Напомним, что Месси пропустит несколько матчей "ПСЖ". Он вернется к тренировкам только на следующей неделе.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чемпионат мира 2022
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Источник:
thepeninsulaqatar.com

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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
28.12.2022 в 01:27
цікаво. у всіх збірних були облаштовані таким чином апартаменти - з усілякими плакатами та вимпелами, немов сучасний музей ?) Чи може саме це стало однією із запоруки успіху ? Присутність великого натовпу вболівальників з Аргентини теж може казати про багато . Немов уся країна відчула, що їх час прийшов і не прогадала ..
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__Grab__ (Костопіль)
28.12.2022 в 01:10
І назвуть музей" 5 лівих пенальті".
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avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.12.2022 в 00:36
Экспонаты будут грязное постельное и нижнее белье. Совсем с ума сошли.
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efim423 (odessa)
28.12.2022 в 00:46
бедуины ищут идола нашли
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