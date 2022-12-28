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В Катаре из комнаты, в который жил Месси во время ЧМ, сделают музей
Об этом объявил сам университет
Фото: thepeninsulaqatar.com
Катарский университет, в котором жила сборная Аргентины на чемпионате мира, объявил, что из комнаты в которой поселился Лионель Месси, сделают мини-музей.
Кампус окрасили в бело-голубые тона, развесили изображения команды. Также там можно найти футболки подписанные чемпионами мира.
Комнату Месси оставят в нетронутом виде. На двери красуется "L.Messi" и эмблема Аргентины.
Дата открытия неизвестна. Планируется завершить переоборудование в течение нескольких недель.
Напомним, что Месси пропустит несколько матчей "ПСЖ". Он вернется к тренировкам только на следующей неделе.
Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022
The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX
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