В Катаре из комнаты, в который жил Месси во время ЧМ, сделают музей

Катарский университет, в котором жила сборная Аргентины на чемпионате мира, объявил, что из комнаты в которой поселился Лионель Месси, сделают мини-музей.

Кампус окрасили в бело-голубые тона, развесили изображения команды. Также там можно найти футболки подписанные чемпионами мира.

Комнату Месси оставят в нетронутом виде. На двери красуется "L.Messi" и эмблема Аргентины.

Дата открытия неизвестна. Планируется завершить переоборудование в течение нескольких недель.

Напомним, что Месси пропустит несколько матчей "ПСЖ". Он вернется к тренировкам только на следующей неделе.