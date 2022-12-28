Награда за отличную работу на Мундиале. Япония продлила контракт с главным тренером

Одним из главных открытий прошедшего Чемпионата стала сборная Япония. Прогресс национальной команды заметила местная федерация, которая продлила контракт с главным тренером.

По официальным данным, наставник "самураев" Хадзимэ Мориясу подписал долгосрочну сделку. Он будет работать с командой вплоть до Чемпионата мира-2026.

Национальную сборную Японии Мориясу возглавил летом 2018-го. Под его крылом команда успела провести 62 матча, а на последнем ЧМ стала одним из открытий, выйдя с первого из группы смерти, в которой также играли Испания и Германия.