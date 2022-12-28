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Награда за отличную работу на Мундиале. Япония продлила контракт с главным тренером
Долгосрочная сделка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одним из главных открытий прошедшего Чемпионата стала сборная Япония. Прогресс национальной команды заметила местная федерация, которая продлила контракт с главным тренером.
По официальным данным, наставник "самураев" Хадзимэ Мориясу подписал долгосрочну сделку. Он будет работать с командой вплоть до Чемпионата мира-2026.
SAMURAI BLUE（日本代表）監督 森保一氏と契約合意 #jfa #daihyo https://t.co/ft6KustP1x— サッカー日本代表 ???????? (@jfa_samuraiblue) December 28, 2022
Национальную сборную Японии Мориясу возглавил летом 2018-го. Под его крылом команда успела провести 62 матча, а на последнем ЧМ стала одним из открытий, выйдя с первого из группы смерти, в которой также играли Испания и Германия.
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