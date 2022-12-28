  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Шаран: Я записал несколько матчей ЧМ-2022 - будем разбирать на сборах Миная
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Я записал несколько матчей ЧМ-2022 - будем разбирать на сборах Миная

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Наставник Миная подвел итог ЧМ-2022

Шаран: Я записал несколько матчей ЧМ-2022 - будем разбирать на сборах Миная

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итоги ЧМ-2022, где чемпионом мира стала Аргентина.

"На этом Мундиале преобладал защитный футбол, хотя перед стартом турнира многие говорили, что следует ожидать атакующего футбола. Я ожидал от участников более активного прессинга, больше игры вперед, большего контроля мяча. Это нравится болельщикам. Однако случались такие матчи, как Испания – Япония, когда испанцы контролировали мяч 84 процента времени, но японцы выиграли – 2:1.

В принципе, скучно на ЧМ-2022 не было. Победу Аргентины я предсказал – еще до старта сказал, что она получит трофей. Сборная Аргентины – это команда бойцов, нашедшая золотую середину, то есть делала все к месту – когда надо было, атаковала, а потом закрывалась.

Так получилось, что поражение от Саудовской Аравии стало очень своевременным для аргентинцев – после нее они сделали выводы, и в дальнейшем, с каждым матчем набирали обороты. Плюс гений Месси – это был еще один козырь Аргентины. В целом чемпионат мира понравился. Я записал на видео для себя несколько матчей, и на сборах "Миная" будем разбираться в тенденциях современного футбола, там есть немало интересных нюансов", - рассказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Аргентина ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде