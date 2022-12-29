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"Я никогда не переварю поражение": Мбаппе рассказал об эмоциях после финала ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Однако француз пообещал фанатам ПСЖ сконцентрироваться на клубном футболе.

"Я никогда не переварю поражение": Мбаппе рассказал об эмоциях после финала ЧМ-2022 в Катаре

Фото: twitter.com/KMbappe

UA-Футбол
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Национальная сборная Франции потерпела поражение в финале чемпионата мира-2022 в Катаре, уступив национальной команде Аргентины в серии 11-ти метровых ударов. Не помогла французам и феноменальная игра Килиана Мбаппе, который в финальном поединке отличился тремя голами.

Звезда французского футбола Мбаппе признался, какие эмоции переполняли его после финального свистка того матча, заверив фанатов, что никогда не забудет поражение в финальном матче ЧМ-2022.

"Я никогда не переварю поражение в финале ЧМ-2022. Пытался вернуться с максимально положительной энергией. Хотелось оказать команде импульс и одержать победу в сезоне, где мы еще непобедимы" - говорит француз в интервью французскому порталу L'equipe.

Также футболист обратился к фанатам французского ПСЖ, пообещав, что поражение в финале никак не повлияет на его игру на клубном уровне.

"Прошел чемпионат мира, но клуб не имеет к этому никакого отношения. Мое послание простое – независимо от того, что происходит в сборной, ПСЖ – это что-то другое, и я по-прежнему полон решимости вернуть все трофеи в столицу", - дополняет Мбаппе.

Ранее Мбаппе рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2022 в Катаре, где молодой француз поздравил однокубника с победой.

Напомним, Килиан уже вернулся к играм за "ПСЖ", сыграв против "Страсбурга" 28 декабря, а Месси вернется к тренировкам на следующей неделе.

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В статье: Франция Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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