Служитель красоты футбола. Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Плеймейкер

Лионелю Месси не нашлось места в символических сборных-2021 и 2020 по версии UA-Футбол. Сейчас это кажется странным, Месси всегда был Месси, и его величие ни у кого не вызывало сомнений. Но не покидало ощущение, что пиковые этапы своей карьеры аргентинец уже прошел. Он был главной звездой увядающей “Барселоны”, но одновременно был и ее тягарем из-за своего внушительного контракта. Странно было бы его включать в список лучших игроков после исторического поражения 2:8 “Баварии” в Лиге чемпионов. В прошлом году Месси выиграл Копа Америка, но не показал ничего сверхвыдающегося в клубном футболе. Наша европоцентричность не позволила нам заметить, что и в свои 35 Месси способен измениться.

Нет, он не стал больше бегать и отрабатывать в защите. В игре без мяча чаще всего его как будто на поле и нет. Но Месси изменился, не как футболист, а как личность, как лидер, как мужчина.

Не всем по душе этот новый Месси. Для какого-то новый образ Месси – дерзкий, “быковатый” лидер “команды мерзавцев” – неприемлем. Есть большой соблазн приравнять Месси и Аргентину-2022 с Марадоной и Аргентиной-1986. Футболист-гений, возвышающийся над своей сборной и команда, которая победила благодаря своей убежденности, что все настроены против нее, желают ей поражения.

Но это не так, ни с психологической, ни с футбольной точки зрения. Месси не стал Марадоной. Месси стал собой.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Месси никогда не любил проигрывать. Как он признался журналисту Марсело Араухо в далеком в 2009 году, Месси подозревал в детстве, что его старшие братья и друзья поддаются ему в футболе, ибо не хотели его расстраивать в случае поражения. Со временем к Месси прошло осознание его уникального таланта, но он всегда оставался прежде всего футболистом, и только потом личностью. Эта Аргентина его изменила. Он стал ее лидером, и команда готова была пойти ради него на все. Как признавались футболисты сборной Аргентины в документальном фильме Нетфликса о победе на Копа Америка-2021, они боятся сделать Месси злым.

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Месси реагировал на события ЧМ-2022 в свойственной ему манере, а не кого-либо другого. Разве можно было бы услышать от Марадоны безобидное слово “bobo” (дурачок), брошенное Месси в адрес Ваута Вегорста? Нет, Диего выбрал бы более язвительное и изысканное ругательство.

И футбол Аргентины-2022 отличался от Аргентины-1986. Члены марадоновской команды пытались всеми способами дать ему мяч, чтобы он сам решал судьбу поединков. Месси нужна команда для других целей. Ему нужна система, в которой он бы знал, где и когда должен оказаться его партнер по команде в любой момент матча. Ему нужна команда, которая позволяла бы ему играть в его футбол и реализовать его идеи. Можно вспомнить пас на Молину (первый гол в ворота Нидерландов). Никто не состоянии увидеть эту передачу, и Месси не мог видеть подключение Молины, он смотрел на мяч, но он знал, что фулбек сборной Аргентины примет этот пас.

Или третий гол в ворота Хорватии. Месси исполнил то, что в Латинской Америке называется gambeta, оставив за своей спиной центрбека Хорватии. Но чтобы этот гол состоялся нужно было подключение Альвареса в штрафную, и форвард “Сити” был в нужном месте в нужном моменте.

Месси не стал Марадоной, его новая спокойная зрелость позволила освободится от его влияния. Он говорил “Давайте сделаем это для Диего”, или “Диего смотрит на нас”, так он подчеркивал свое уважение, но и дистанцию от Марадоны.

После победного финала восторженная футбольная публика увлеклась мифологическими фантазиями , творя из Месси некое футбольное божество. Но не нужно забывать, что всегда говорил сам Месси о своей игре. “Я люблю получать удовольствие, как ребенок на улице. Я играю в футбол, потому что я люблю это делать. Это все, что меня волнует”.

Месси было комфортно в этой Аргентине-2022, потому что она играла в такой футбол, который он любит. Культура – один из существенных элементов футбола, она влияет на все остальное. В футболе сборных крайне важно найти свою связь и ритм между игроками, людьми и национальной командой, а не выбрать какую-то абстрактную идею эффективного футбола и слепо ей довериться, как это сделал экс-главный тренер сборной Бразилии Чиче. У Аргентины есть свой стиль. Это “La Nuestra”, “наш футбол”. Не европейский футбол схем и позиций, а футбол естественного коллективного движения в сочетании с техническим превосходством, резкость и тактическая смекалка. Это основы южноамериканской школы.

104-я минута финала Чемпионата мира, запредельное давление, но даже в таких обстоятельствах аргентинцы демонстрировали свой футбол, свою самобытность. Командная играя со стеночками и дриблингом, позиционная свобода, интуиция, боевый дух. Вот что такое футбол для Месси и Аргентины. Футбол как радость, веселье, виртуозность, удовольствие, свобода.

104' de una final del Mundo. Siempre, pero SIEMPRE, se puede jugar bien al fútbol. pic.twitter.com/RBhksQs0lR — Mauro Bajder (@MBajder) December 22, 2022

“Служитель красоты футбола! – воскликнул о действиях Месси после третьего гола Аргентины в ворота Хорватии аргентинский комментатор Виктор Хьюго Моралес. – Он способен одним движением изобразить всю красоту спорта. Аладдин футбола на все времена. Восхитительно!”