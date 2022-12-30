Акценты. Пеле - этим сказано все

Когда я начал смотреть футбол, он уже доигрывал в «Космосе». Я так и не увидел Короля в прямой трансляции, или хотя бы в записи недавнего матча. Только в кинохронике и видеоархивах. На самом деле, это имеет колоссальное значение: был ли ты современником гения, или узнал о нем существенно позже и воспринимал через восторги других.

Когда он выиграл свой последний Кубок мира, мне было пять лет. Пройдет еще восемь, прежде чем я впервые увижу в деле сборную Бразилии, во главе с так называемым «белым Пеле» - Зико. «А кто это?» - имеете законное право спросить вы. Но нужно ли объяснять любому нормальному человеку на Земле, кто такой Пеле?

Мы знали о нем всю свою жизнь. Устойчивое словосочетание Король футбола со временем приобретало статус некоего стандарта, размывалась его суть, тускнело восприятие. Ему все чаще отдавали должное, при этом все время пытаясь найти замену. Так уж устроены люди. Мы, и я в том числе, не понимали главного: он уникален.

Лично мне, чтобы понять это, понадобилось проститься с Пеле в этом мире. Воистину, что имеем, не храним… До него ни один футболист мира не удостаивался чести быть известным всему миру. После него нет и, убежден, не будет футболиста, который сумеет повторить его достижение.

Это уже потом были Круифф и Мюллер, Платини и Марадона, Роналдо и Зидан, тот же Месси… А мы, следуя неписаному правилу людей, сравнивали Пеле с Марадоной, Марадону с Месси, Месси с Роналду. Каюсь, активно участвовал в этом и сам. Но век живи – век учись. Просто мы так устроены: пытаемся познавать через сравнение все и вся.

Нам это надо-надо… Зачем, казалось бы – ведь речь идет о командном виде спорта. Восхищайтесь каждым в отдельности, но устраивать дополнительное искусственное соревнование между «звездами»… Увы, это в натуре человеческой, в природе нашей заложено. Но есть в футболе абсолютная величина, маг вне категорий. Пеле.

Только цифры и факты. Единственный трехкратный Чемпион мира, выигрывавший Мундиаль для Бразилии трижды в течение 12 лет. До этого бразильцы не знали мирового триумфа. После этого им понадобилось в два раза больше времени, чтобы победить в Кубке мира в следующий раз. И до сих пор, а это уже более полувека, они не могут повторить тройной успех, достигнутый командами Пеле.

Именно командами, а не командой. Когда-то, споря о лучшем футболисте ХХ века в пользу Марадоны, я приводил, казалось бы, неубиваемый аргумент: посмотрите, с кем пришлось играть тому и другому. И, следовательно, чей удельный вес в командном успехе выше.

Но Диего после пика своего торжества то плакал, то боролся с ветряными мельницами ФИФА, то медленно себя убивал. А Пеле оставался в седле – что в семнадцать лет, что после тридцати. Менялись его партнеры по команде, а он оставался лидером, ведущим их к победе. Потеряв которого, Бразилия на двадцать лет забыла о финалах.

При этом ему не нужно было прибегать к каким-то дополнительным трюкам – он просто играл в футбол, как дышал. Не нужно было ждать «пенсии», чтобы покорить мировую вершину – он сделал это еще тинейджером.

Вторым «неубиваемым» аргументом была исключительная роль Марадоны в истории «Наполи». Но ведь и «Сантос» в прошлом веке становился лучшим в Бразилии и Южной Америке только с Пеле. А сам факт того, что Король футбола отыграл за этот клуб около двадцати лет (что не уложится в голове современного болельщика) у меня вызывает только глубокое уважение.

Так оставьте ненужные споры, как оставил их я сейчас – когда происходит переоценка многих ценностей. Но есть и такие ценности, которые вечны. Как Пеле, чьего одного имени, на самом деле, было бы достаточно вместо всех этих слов. Для настоящего любителя футбола. Просто Лучший на все времена.

Король ушел от нас. Но трон остается пустым. Пеле – как много в этом слове.