Сборная Катара уволила главного тренера после трех поражений на ЧМ

Футбольная ассоциация Катара объявила об уходе главного тренера национальной сборной Феликса Санчеса. Испанец проработал с командой более пяти лет.

Контракт Санчеса закончился 31 декабря 2022 года, и организация решила его не продлевать. Назначение Феликса было частью подготовки Катара к проведению чемпионата мира-2022.

Однако, команда испанца проиграла все три матча группового этапа и стала первой сборной, вылетевшей с турнира. При Санчесе Катар сыграл 73 матча, выиграв 36 из них. Помимо Феликса, еще 10 коучей сборных, сыгравших на ЧМ, покинули свои должности.