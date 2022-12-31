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Сборная Катара уволила главного тренера после трех поражений на ЧМ
Команда Феликса Санчеса первой вылетела с турнира
Фото: MARCA
Футбольная ассоциация Катара объявила об уходе главного тренера национальной сборной Феликса Санчеса. Испанец проработал с командой более пяти лет.
Контракт Санчеса закончился 31 декабря 2022 года, и организация решила его не продлевать. Назначение Феликса было частью подготовки Катара к проведению чемпионата мира-2022.
Однако, команда испанца проиграла все три матча группового этапа и стала первой сборной, вылетевшей с турнира. При Санчесе Катар сыграл 73 матча, выиграв 36 из них. Помимо Феликса, еще 10 коучей сборных, сыгравших на ЧМ, покинули свои должности.
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