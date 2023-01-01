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Месси: Никогда не забуду 2022 год. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился
Игрок рад своим достижениям
фото - Getty Images
Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси подвел итоги 2022 года:
"Год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Но это ничего бы не стоило, если бы я не мог поделиться этим с замечательной семьей, самой лучшей семьей, которая только может быть у кого-либо. И с друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться внизу всякий раз, когда я падаю.
Хочу также сохранить исключительные воспоминания ради всех, кто следит за мной и поддерживает меня, возможность разделить это путешествие с вами невероятна. Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без всей этой поддержки со стороны людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов из множества стран, откуда я получаю всю эту любовь.
Надеюсь, что этот год был также замечательным для всех, и я желаю всем здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023-м. Крепко обнимаю всех!" – написал Месси.
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