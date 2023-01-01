  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месси: Никогда не забуду 2022 год. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Никогда не забуду 2022 год. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Игрок рад своим достижениям

Месси: Никогда не забуду 2022 год. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси подвел итоги 2022 года:

"Год, который я никогда не забуду, подошел к концу. Наконец-то осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Но это ничего бы не стоило, если бы я не мог поделиться этим с замечательной семьей, самой лучшей семьей, которая только может быть у кого-либо. И с друзьями, которые всегда поддерживают меня и не позволяют мне оставаться внизу всякий раз, когда я падаю.

Хочу также сохранить исключительные воспоминания ради всех, кто следит за мной и поддерживает меня, возможность разделить это путешествие с вами невероятна. Добраться туда, где я нахожусь сегодня, было бы невозможно без всей этой поддержки со стороны людей из моей страны, Парижа, Барселоны и многих других городов из множества стран, откуда я получаю всю эту любовь.

Надеюсь, что этот год был также замечательным для всех, и я желаю всем здоровья и сил, чтобы оставаться счастливыми в 2023-м. Крепко обнимаю всех!" – написал Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде