Скалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, который привел свою национальную сборную к победе на чемпионате мира-2022, признан лучшим тренером национальных команд, по версии IFFHS.

Отметим, что Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции, что стала серебренным призером ЧМ-2022 в Карате, расположился на второй строчке рейтинга. Третье место занимает главный тренер сборной Марокко Валид Реграги

К слову, в 2021 году награду лучшему тренеру сборной получил Роберто Манчини, а в 2020 году – Дидье Дешам.