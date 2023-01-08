  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Скалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Главный тренер национальной команды Аргентины получил заслуженную награду

Скалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, который привел свою национальную сборную к победе на чемпионате мира-2022, признан лучшим тренером национальных команд, по версии IFFHS.

Отметим, что Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции, что стала серебренным призером ЧМ-2022 в Карате, расположился на второй строчке рейтинга. Третье место занимает главный тренер сборной Марокко Валид Реграги

К слову, в 2021 году награду лучшему тренеру сборной получил Роберто Манчини, а в 2020 году – Дидье Дешам.

Напомним, что Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до чемпионата мира-2026.

По теме
yellow-arrow
Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022
yellow-arrow
Сборная Италии представила новый логотип – Фото
yellow-arrow
Мощные овации. ВИДЕО, как игроки Брайтона встречали аргентинского одноклубника после триумфа на ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Дидье Дешам Чемпионат Мира Лионель Скалони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде