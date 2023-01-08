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Скалони - лучший наставник сборных 2022 года по версии IFFHS, Дешам - второй
Главный тренер национальной команды Аргентины получил заслуженную награду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, который привел свою национальную сборную к победе на чемпионате мира-2022, признан лучшим тренером национальных команд, по версии IFFHS.
Отметим, что Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции, что стала серебренным призером ЧМ-2022 в Карате, расположился на второй строчке рейтинга. Третье место занимает главный тренер сборной Марокко Валид Реграги
IFFHS AWARDS 2022 - MEN'S WORLD BEST NATIONAL COACH— IFFHS (@iffhs_media) January 8, 2023
LIONEL SCALONI CROWNED !
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К слову, в 2021 году награду лучшему тренеру сборной получил Роберто Манчини, а в 2020 году – Дидье Дешам.
Напомним, что
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