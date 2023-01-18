Месси: Прошел месяц, а я все ещё не могу поверить. Какое прекрасное безумие мы пережили

Лионель Месси в своем инстаграм опубликовал развернутый пост о победе на чемпионате мира и своих эмоциях спустя месяц. "Господи, спасибо тебе за всё", – написал аргентинец.

"Прошел уже месяц с самого прекрасного события в мире, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили и в итоге подняли кубок, которого мы все так хотели.

Конечно, чемпионство все делает приятнее, но какой замечательный месяц у меня был, сколько прекрасных воспоминаний, по которым я скучаю. Я скучаю по своим товарищам по команде, по ежедневной работе с ними, по разговорам, по тренировкам, по глупостям, которые мы делали...

Как же приятно было видеть, как моя семья наслаждается каждым днем этого незабываемого для всех опыта. Как прекрасно было ходить на игры и видеть безумие людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.

Господи, спасибо тебе за все. Как я и говорил, я знал, что ты дашь мне это. Чего я не мог даже вообразить, так это последующих событий. Никогда не мог представить себе такого безумного празднования. Что ж, прошел месяц с тех пор, как мы стали... Чемпионами мира!!!", – написал нападающий "ПСЖ".

Следующая игра "ПСЖ", против сборной звёзд Аль-Насра и Аль-Хиляля пройдет 19-го января. Месси может оказаться на одном поле с Криштиану Роналду в последний раз в карьере