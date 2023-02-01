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Месси рассказал, что прошептал перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022
Чтобы все это быстрее закончилось
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Аргентины
"На самом деле я плохо помню этот момент, но думаю, что просто хотел, чтобы Монтьель забил и прекратил наши страдания. Я думаю, что сказал что-то вроде этого.
Просил бога так же, как делал на протяжении всей моей жизни, обращаясь к нему так же, как и всегда. Особенно в тот момент, зная о том, как я долго шёл к этому.
Я говорил Монтьелю: "Сделай это, закончи всё, давай больше не будем это затягивать". Обращался ли я к своей бабушке или Диего (Марадоне. — прим.)? Честно говоря, нет. Я просил бога о том, чтобы это всё закончилось", — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.
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