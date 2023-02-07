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Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай представили совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Хотят затащить еще и Боливию

Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай представили совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcelo Endelli

Новина українською

Четыре южноамериканских страны - Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили - презентовали сегодня свою совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030.

В мероприятии приняли участие спортивные и гражданские власти всех стран, а также высшее руководство КОНМЕБОЛ.

Свою заявку страны Латинской Америки приурочили к столетию мундиалей, первый из которых прошел как раз в Уругвае в 1930 году и выиграла его команда хозяев.

Согласно заявке, матч-открытие ЧМ планируется провести на "Монументале" в Буэнос-Айресе, а финал - на "Сентенарио", где игрался также финал ЧМ-1930. При этом в деталях еще возможны изменения - так, президент Аргентины Альберто Фернандес вообще включить в список принимающих стран Боливию.

ФИФА выберет место проведения ЧМ-2030 на конгрессе в 2024 году. Конкурентами латиноамериканцев будут экспериментальные с географической точки зрения заявки - например, Украины, Испании и Португалии, а еще Саудовской Аравии, Греции и Египта.

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В статье: Аргентина Парагвай Чили ЧМ-2030 Уругвай
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Источник:
Ole

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