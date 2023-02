Эмилиано Мартинес выставил на аукцион свои перчатки с финала ЧМ-2022

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который стал одним из героев чемпионата мира 2022 в Катаре, выставит на аукцион свои перчатки с финала ЧМ против Франции.

Сообщается, что все средства, которые удастся выручить с помощью аукциона, будут направлены на лечение детей от рака.

Emiliano Martínez will auction his World Cup final gloves to raise money for cancer patients ????❤️ pic.twitter.com/wFMqq4fkk6