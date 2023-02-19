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Эмилиано Мартинес выставил на аукцион свои перчатки с финала ЧМ-2022
Деньги пойдут на благое дело
Фото: twitter.com/Argentina
Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который стал одним из героев чемпионата мира 2022 в Катаре, выставит на аукцион свои перчатки с финала ЧМ против Франции.
Сообщается, что все средства, которые удастся выручить с помощью аукциона, будут направлены на лечение детей от рака.
Emiliano Martínez will auction his World Cup final gloves to raise money for cancer patients ????❤️ pic.twitter.com/wFMqq4fkk6— FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) February 18, 2023
Напомним, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в финале ЧМ-2022, добыв победу в серии послематчевых пенальти. После финального матча французы
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