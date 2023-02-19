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Эмилиано Мартинес выставил на аукцион свои перчатки с финала ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Деньги пойдут на благое дело

Эмилиано Мартинес выставил на аукцион свои перчатки с финала ЧМ-2022

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который стал одним из героев чемпионата мира 2022 в Катаре, выставит на аукцион свои перчатки с финала ЧМ против Франции.

Сообщается, что все средства, которые удастся выручить с помощью аукциона, будут направлены на лечение детей от рака.

Напомним, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в финале ЧМ-2022, добыв победу в серии послематчевых пенальти. После финального матча французы осудили поведение Мартинеса по отношению к Мбаппе.

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В статье: ЧМ-2022 Национальная сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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