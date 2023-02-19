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Ди Мария: Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира
Футболист уверен, что Месси должен сыграть на следующем Мундиале
Фото: twitter.com/Argentina
Полузащитник национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Саудовской Аравии, заявив, что уже не верит в свое выступление на следующем Мундиале.
"Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю в свое выступление на следующем Кубке Америки, сделаю все возможное ради этого, хотел бы сыграть там", - цитирует Анхеля издание ESPN Argentina.
Также футболист заявил, что лидер национальной сборной Лионель Месси должен сыграть на следующем ЧМ, чтобы в очередной раз доказать свое величие:
"Однозначно, Месси должен играть на следующем ЧМ. Это Лео. Семь Золотых мячей, трофеи Лиги чемпионов, он выиграл все с "Барселоной". Месси лучший в истории. Лео и все остальные должен быть на самом высоком уровне. Скалони никому не делает уступки", - добавил аргентинец.
Напомним, голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес
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