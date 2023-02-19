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Ди Мария: Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира

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Футболист уверен, что Месси должен сыграть на следующем Мундиале

Ди Мария: Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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Полузащитник национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Саудовской Аравии, заявив, что уже не верит в свое выступление на следующем Мундиале.

"Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю в свое выступление на следующем Кубке Америки, сделаю все возможное ради этого, хотел бы сыграть там", - цитирует Анхеля издание ESPN Argentina.

Также футболист заявил, что лидер национальной сборной Лионель Месси должен сыграть на следующем ЧМ, чтобы в очередной раз доказать свое величие:

"Однозначно, Месси должен играть на следующем ЧМ. Это Лео. Семь Золотых мячей, трофеи Лиги чемпионов, он выиграл все с "Барселоной". Месси лучший в истории. Лео и все остальные должен быть на самом высоком уровне. Скалони никому не делает уступки", - добавил аргентинец.

Напомним, голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выставил на аукцион свои перчатки с финала ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Анхель Ди Мария ЧМ-2026 Национальная сборная Аргентины
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