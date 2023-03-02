По-королевски. Месси заказал 35 золотых iPhone для членов сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил сделать памятные подарки для партнеров и персонала национальной команды после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Как сообщает издание The Sun, нападающий "ПСЖ" заказал 35 золотых смартфонов iPhone. На телефонах, которые покрыты 24-кратным золотом, будут выгравированы имена игроков, номер и логотип "альбиселесте". Общая стоимость заказа обошлась ему в 175 000 фунтов (почти 200 тысяч евро).

Отмечается, что Месси хотел сделать что-то особенное и яркое, чтобы отпраздновать завоевание титула, и для этого обратился в компанию IDesignGold и они вместе разработали дизайн.

В финале Мундиаля-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.

Фото: The Sun