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По-королевски. Месси заказал 35 золотых iPhone для членов сборной Аргентины
Аргентинец приготовил особенные подарки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил сделать памятные подарки для партнеров и персонала национальной команды после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Как сообщает издание The Sun, нападающий "ПСЖ" заказал 35 золотых смартфонов iPhone. На телефонах, которые покрыты 24-кратным золотом, будут выгравированы имена игроков, номер и логотип "альбиселесте". Общая стоимость заказа обошлась ему в 175 000 фунтов (почти 200 тысяч евро).
Отмечается, что Месси хотел сделать что-то особенное и яркое, чтобы отпраздновать завоевание титула, и для этого обратился в компанию IDesignGold и они вместе разработали дизайн.
В финале Мундиаля-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.
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