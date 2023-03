Певец, коммунист, комментатор и рекордсмен мундиалей: каким мир запомнил Жюста Фонтэна

"Когда в 3050 году археологи раскопают мумию, то прежде всего она их спросит, держится ли рекорд Жюста Фонтэна?"

Так шутил Марио Дзанелли во время репортажей с ЧМ-98, и кто мог перечить звезде межвоенного времени?

Тем более, это так похоже на правду. Перебить 13 голов, которые наколотил Фонтэн на ЧМ-58, в современных условиях почти нереально. Разве что ФИФА расширит турнир до 200 сборных, и мировые топы будут играть с Микронезией и Непалом.

Фонтэн, однако, забивал не им. Его жертвами становились элитные вратари и защитники эпохи, которая на наших глазах перебирается на небо.

Пеле умер совсем недавно. Давно нет в живых Диди и Вава, Гельмута Рана и Ганса Шефера, да и среди французов картина та же. Капитан Робер Жонке скончался в 2008 году; плеймейкер Раймон Копа дожил до 2017-го; теневого героя Роже Пьянтони похоронили в Нанси как раз перед триумфальным для Франции ЧМ-2018.

RIP Just Fontaine 1933-2023 ????️????



???? Top Scorer of the 1958 World Cup with 13 goals & 2 assists in 6 games

???? Top Scorer of the 1958-59 UCL with 10 goals in 7 games

???????? One of the best legends in French football history pic.twitter.com/zupNtnBmDI